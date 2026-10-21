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Lille Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı, yok mu?

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Lille Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı, yok mu?
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Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille ile oynayacağı karşılaşma öncesinde taraftarların aklına takılan sorulardan biri de maçın formatı oldu. Eski grup aşaması sisteminde her rakiple iki maç oynandığını hatırlayan futbolseverler, “Lille Galatasaray maçı tek maç mı?” ve “rövanşı var mı?” sorularına yanıt arıyor.

Lille – Galatasaray karşılaşması tek maç olarak oynanacak ve rövanşı bulunmuyor. Şampiyonlar Ligi’nde uygulanan lig aşaması formatında her takım her rakibiyle yalnızca bir kez karşılaşıyor. İşte Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatına dair merak edilenler.

LİLLE GALATASARAY MAÇI TEK MAÇ MI?

Evet, Lille ile Galatasaray arasındaki karşılaşma tek maçtır. İki takım, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Fransa’daki Stade Pierre-Mauroy’da karşı karşıya gelecek. Lig aşamasında bu iki takım arasında başka bir maç oynanmayacak.

LİLLE GALATASARAY MAÇININ RÖVANŞI VAR MI?

Hayır, bu maçın rövanşı yok. Şampiyonlar Ligi’nde eski grup aşaması yerine uygulanan lig aşamasında takımlar, her rakiple tek maç oynuyor. Galatasaray ve Lille’in eleme turlarında yeniden eşleşmesi ise ancak her iki takımın da üst turlara çıkması ve kuranın bu şekilde çekilmesi halinde mümkün olabilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI NASIL OYNANIYOR?

36 takımın yer aldığı lig aşamasında her takım, 4’ü iç saha ve 4’ü deplasman olmak üzere 8 farklı rakiple birer maç yapıyor. Tüm takımlar tek bir puan tablosunda sıralanıyor. İlk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar son 16 için play-off turunda çift maç oynuyor. 25. sıra ve sonrasındaki takımlar ise Avrupa’ya veda ediyor.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Lig aşamasına Sporting Lizbon deplasmanında ve sahasında Barcelona karşısında mağlubiyetlerle başlayan Galatasaray, Lille maçının ardından 3 Kasım’da Stuttgart’ı, 24 Kasım’da Aston Villa’yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar 8 Aralık’ta AEK Atina deplasmanına çıkacak, 19 Ocak’ta sahasında Feyenoord ile karşılaşacak ve lig aşamasını 27 Ocak’ta PSG deplasmanında tamamlayacak.

LİLLE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak ve TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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