Lille Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, Lille Galatasaray maçı bugün mü? Galatasaray'ın maçı bugün mü?

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Lille – Galatasaray maçı 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak ve TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak. İşte Lille – Galatasaray maçının tarihi, saati ve stadına dair tüm detaylar.

LİLLE GALATASARAY MAÇI BUGÜN MÜ?

Lille ile Galatasaray, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası programında yer alıyor. Bir gün önce, 20 Ekim Salı akşamı ise Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmıştı.

LİLLE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesi öneriliyor.

LİLLE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İnternetten izlemek isteyenler TRT 1 canlı yayınına tabii platformu üzerinden ulaşabilecek. Azerbaycan’da ise karşılaşma CBC Sport kanalından izlenebilecek.

LİLLE GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Fransa’nın Villeneuve d’Ascq kentinde bulunan ve Lille’in iç saha maçlarını oynadığı Stade Pierre-Mauroy’da oynanacak.

GALATASARAY’IN SONRAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI

Galatasaray, Lille deplasmanının ardından Şampiyonlar Ligi’nde 3 Kasım 2026 Salı günü sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart’ı ağırlayacak.