LGS'de 200, 230, 240, 250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir? Anadolu, Fen, Meslek Lisesi LGS taban puanları

Lgs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli için tercih süreci de başlayacak. 2026 yılı taban puanları henüz oluşmadığı için adaylar, geçen yılın verilerini ve yüzdelik dilimleri inceleyerek tercih planlaması yapıyor. Özellikle "200, 250, 300, 350, 400 ve 450 puanla hangi liseye girilir?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığının tercih döneminde devreye alacağı Rota Maarif sistemi de adaylara önemli bir rehber sunacak.

LGS TERCİH ROBOTU ROTA MAARİF

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) tercih döneminde öğrenci ve velilerin daha bilinçli tercih yapabilmesi amacıyla Rota Maarif dijital platformunu kullanıma sunuyor. Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre sistem, LGS sonuçlarının açıklandığı 10 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak.

Rota Maarif, yalnızca tercih ekranı olmanın ötesinde kapsamlı bir rehberlik platformu olarak tasarlandı. Öğrenciler, Türkiye genelindeki ortaöğretim kurumlarını birçok farklı kritere göre inceleyebilecek.

Platform üzerinden;

İl ve ilçe bazında okul araması yapılabilecek.

Anadolu, Fen, Meslek ve diğer lise türleri filtrelenebilecek.

Okulların pansiyon durumu görüntülenebilecek.

Kontenjan bilgileri incelenebilecek.

Geçmiş yıllara ait taban puanlar ve yüzdelik dilimler karşılaştırılabilecek.

Okulların fiziki imkanları ve eğitim olanakları değerlendirilebilecek.

Taslak tercih listeleri hazırlanabilecek.

Birden fazla okul aynı ekranda karşılaştırılabilecek.

Bakanlık, sistemin yalnızca LGS adaylarına değil; öğretmenlere, velilere ve okul araştırması yapmak isteyen tüm vatandaşlara açık olacağını belirtiyor.

Tercih döneminde uzmanlar da öğrencilerin yalnızca puan odaklı hareket etmemesi, Rota Maarif üzerinden okul profillerini detaylı şekilde incelemesi gerektiğini vurguluyor.

ANADOLU, FEN, MESLEK LİSESİ LGS TABAN PUANLARI

2026 yılına ait Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları henüz açıklanmadı. Bunun nedeni ise taban puanların önceden belirlenmemesi.

LGS'de oluşan taban puanlar, öğrencilerin tercihlerini tamamlamasının ardından yapılan merkezi yerleştirme sonucunda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 2026 yılına ilişkin kesin taban puanlar ancak yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

Bu süreçte öğrenciler için en önemli referans ise 2025 yılında oluşan;

Taban puanlar,

Yüzdelik dilimler,

Kontenjanlar,

Yerleşme istatistikleri oluyor.

Uzmanlara göre aynı puan her yıl farklı bir yüzdelik dilime karşılık gelebiliyor. Bunun temel nedeni sınavın zorluk derecesinin, aday sayısının ve başarı dağılımının her yıl değişmesi.

Bu nedenle tercih listesi hazırlanırken yalnızca taban puanlara bakmak yerine, geçmiş yıllardaki yüzdelik dilimlerin de dikkatle incelenmesi gerekiyor.

LGS'DE 200, 250, 300, 350, 400, 450 PUAN ALAN HANGİ LİSEYE GİRİLİR?

2026 LGS sonuçları doğrultusunda hangi puanla hangi liseye yerleşileceğini bugünden kesin olarak söylemek mümkün değil.

Çünkü;

2026 taban puanları henüz oluşmadı.

Yerleşme puanları tercih işlemlerinin ardından belli olacak.

Aynı puan farklı yıllarda farklı yüzdelik dilimlere karşılık gelebiliyor.

Bu nedenle 200, 250, 300, 350, 400 veya 450 puan alan bir öğrencinin hangi liseye yerleşebileceği, yalnızca aldığı puana göre değil;

bulunduğu il,

okul kontenjanları,

tercih yoğunluğu,

oluşacak yüzdelik dilim

gibi birçok değişkene bağlı olarak farklılık gösterecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitim uzmanları, tercih sürecinde puandan ziyade yüzdelik dilimin esas alınmasını öneriyor. Çünkü yerleştirme sistemi başarı sıralamasını daha doğru yansıtan yüzdelik dilim üzerinden değerlendirme yapılmasını sağlıyor.

Bu nedenle öğrencilerin tercih listelerini oluştururken önce kendi yüzdelik dilimlerini belirlemeleri, ardından geçmiş yıllardaki okul yüzdelik dilimleriyle karşılaştırma yapmaları tavsiye ediliyor.

2026 yılı tercih döneminde yayımlanacak kontenjan tabloları ve Rota Maarif platformundaki veriler de adayların daha sağlıklı tercih yapmasına katkı sağlayacak.

LGS tercih takvimine göre tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Daha sonra merkezi yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil başvuru süreçleri başlayacak.

Uzmanlar, tercih döneminde adayların yalnızca puan odaklı hareket etmek yerine yüzdelik dilimlerini, geçmiş yılların yerleşme verilerini, okul kontenjanlarını ve eğitim olanaklarını birlikte değerlendirerek tercih listelerini oluşturmalarının daha sağlıklı sonuç vereceğini belirtiyor. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığının Rota Maarif platformu da adayların karar verme sürecinde önemli bir rehber olarak öne çıkıyor.