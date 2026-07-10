LGS TERCİHLERİ 2026: MEB LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılır?

2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında tercih sürecine ilişkin takvim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleştirildi. Sınav sonuçlarının ardından gözler tercih dönemine çevrilirken, öğrenciler ve veliler tercih tarihleri, başvuru yöntemi ve izlenecek adımlara ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, MEB LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte MEB tarafından duyurulan 2026 LGS tercih sürecine ilişkin resmi bilgiler…

LGS TERCİHLERİ 2026

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, tercih işlemlerini bu tarihler arasında tamamlayabilecek.

Tercih sürecinde öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda işlem yapacak. Kılavuzda yer alacak kurallar doğrultusunda merkezi sınavla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri de gerçekleştirilebilecek.

Tercih listesi oluşturulduktan sonra işlemlerin okul müdürlüğü aracılığıyla onaylatılması gerekiyor. Tercih sürecinde öğrencilerin sınav puanları, yüzdelik dilimleri ve yayımlanacak kontenjan bilgileri esas alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihte birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak.

MEB LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı resmi takvime göre 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak. Tercih dönemi 24 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrencilerin tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerekiyor. Tercih sürecinin ardından yerleştirme işlemleri MEB tarafından yürütülecek ve sonuçlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2026 LGS tercih işlemleri e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Tercih işlemlerinden önce öğrencilerin ve velilerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi gerekiyor.

Kılavuz doğrultusunda oluşturulan tercih listesi e-Okul sistemi üzerinden tamamlandıktan sonra, tercihlerin okul müdürlüğü aracılığıyla onaylatılması gerekiyor.

Tercih sürecinde öğrenciler; sınav puanları, yüzdelik dilimleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kontenjan bilgilerini dikkate alarak tercihlerini oluşturabilecek. Ayrıca merkezi sınavla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri de kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılabilecek.