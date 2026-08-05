LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? Fen, Anadolu ve Meslek liseleri boş kontenjan listesi nasıl ve nereden sorgulanır?

2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez boş kontenjan listeleri ve taban puanlarına çevrildi. İlk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen ya da kayıt hakkı kazandığı okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), boş kontenjan ve taban puan bilgilerini erişime açıyor. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde oluşan kontenjanlar, e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. İşte 2026 LGS boş kontenjanları, taban puanları ve e-Okul sorgulama ekranına ilişkin resmi bilgiler...

LGS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2026 LGS kapsamında gerçekleştirilen ilk yerleştirme sonuçlarının ardından boş kontenjanlar ve taban puanları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan ediliyor.

MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar ve taban puanları 5 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.

Yayımlanacak listelerde;

Fen Liseleri

Anadolu Liseleri

Sosyal Bilimler Liseleri

Anadolu İmam Hatip Liseleri

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

için oluşan boş kontenjan bilgileri ile taban puanlar yer alacak.

Bu bilgiler, nakil döneminde tercih yapacak öğrenciler açısından resmi başvuru sürecinin temel verilerini oluşturacak.

FEN ANADOLU VE MESLEK LİSELERİ BOŞ KONTENJAN LİSTESİ NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

LGS boş kontenjanları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

Öğrenciler ve veliler, e-Okul sistemi ile birlikte MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanacak kontenjan ve taban puan ekranları üzerinden güncel verilere ulaşabilecek.

Boş kontenjan sorgulama işlemleri şu kanallar üzerinden gerçekleştirilecek:

e-Okul sistemi

MEB Resmi İnternet Sitesi

MEB tarafından yayımlanan taban puan ve kontenjan sorgulama ekranları

Bu ekranlarda okulların güncel kontenjan durumları ile taban puan bilgileri görüntülenebilecek.

Nakil başvurusu yapacak öğrencilerin, tercih işlemlerini gerçekleştirmeden önce yayımlanan güncel kontenjan listelerini incelemeleri gerekiyor.

TABAN PUANLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

Liselerin taban puanları da boş kontenjan listeleriyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanıyor.

Öğrenciler, MEB'in resmi sorgulama ekranları üzerinden;

okul türü,

okul adı,

taban puanı,

boş kontenjan durumu

bilgilerine ulaşabilecek.

Taban puanları ve kontenjan bilgileri, e-Okul sistemi ile MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanan sorgulama ekranları üzerinden güncel olarak görüntülenebilecek. Bu bilgiler, nakil tercih sürecinde kullanılacak resmi veriler arasında bulunuyor.