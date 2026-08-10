Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında yerleştirme sürecinde gözler ikinci nakil dönemine çevrildi. İlk yerleştirme ve birinci nakil işlemlerinin ardından herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, ikinci nakil döneminde tercihlerini gerçekleştirebilecek. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 LGS tercih ve yerleştirme takviminde ikinci nakil başvurularının tarihleri ve sonuçların açıklanacağı gün belli oldu. Peki, LGS 2. nakil (3. tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Detaylar...

LGS 3. TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu dönem, öğrencilerin yerleştirme sürecindeki ikinci nakil hakkını kullanacağı aşama olacak.

Birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilirken, birinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklandı. Birinci nakil sonuçlarının ardından ikinci nakil tercih dönemi 10 Ağustos'ta başlayacak ve 12 Ağustos'ta sona erecek.

Bu nedenle LGS'de halk arasında "3. tercih" olarak da ifade edilen ikinci nakil sürecine katılmak isteyen öğrencilerin belirtilen tarihler içerisinde tercih işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvim doğrultusunda ikinci nakil başvuruları için ayrıca yeni bir sınav uygulanmayacak. Öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil süreci kapsamında tercihlerini gerçekleştirecek.

LGS 2. NAKİL (3. TERCİHLER) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil, yani 3. tercih sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Böylece 10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ikinci nakil tercih başvurularının yerleştirme sonuçları belli olacak.

İkinci nakil döneminde tercih yapan öğrenciler, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yerleştirme durumlarını kontrol edebilecek. 2026 LGS yerleştirme takviminde birinci ve ikinci nakil işlemleri ayrı dönemler halinde planlandı.

İlk yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanırken, birinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edildi. İkinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihlerinde alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Bu takvim doğrultusunda öğrenciler açısından 14 Ağustos tarihi, yerleştirmeye esas ikinci nakil sürecinin sonuçlanacağı tarih olarak öne çıkıyor.

LGS 2. TERCİHLER (NAKİL) NASIL YAPILIR?

LGS kapsamında yerleştirmeye esas nakil tercihleri, öğrencilerin tercih ve yerleştirme sürecindeki durumlarına göre gerçekleştiriliyor. Millî Eğitim Bakanlığının açıkladığı uygulamaya göre her iki nakil döneminde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercih edilebiliyor.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar açısından da nakil döneminde belirli tercih kuralları bulunuyor. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme kapsamında tercihine yerleşen öğrenciler için yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde kayıt alanından okul veya farklı okul türü tercih etme zorunluluğu bulunmuyor.

İlk yerleştirmede herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler ise yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla üç okul tercih edebiliyor. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla iki okul seçilebiliyor.

Bu nedenle öğrencilerin ikinci nakil döneminde tercih işlemlerini gerçekleştirirken tercih kurallarını dikkate alması gerekiyor.

İKİNCİ NAKİL DÖNEMİNDE KAÇ OKUL TERCİH EDİLEBİLİR?

Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde öğrenciler, okul türüne göre belirlenen sınırlar dahilinde tercih yapabiliyor. Merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için ayrı ayrı en fazla üç okul tercihi yapılabiliyor.

İlk yerleştirmede tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler açısından yerel yerleştirme tercihlerinde ayrıca kayıt alanına ilişkin şart bulunuyor. Bu öğrencilerin ilk iki tercihini kayıt alanındaki okullardan yapması gerekiyor.

NAKİL TERCİHLERİNDE AYNI OKUL TÜRÜNDEN KAÇ TERCİH YAPILABİLİR?

Yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde aynı okul türünden en fazla iki okul seçilebiliyor. Bu kural, tercih listesinin oluşturulması sırasında öğrencilerin dikkat etmesi gereken temel hususlar arasında bulunuyor.

Öğrencilerin tercihlerini oluştururken mevcut kontenjanları ve tercih edebilecekleri okul seçeneklerini dikkate alarak işlem yapması gerekiyor.

LGS 2. NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

2026 LGS takvimine göre ikinci nakil tercih başvuruları 10 Ağustos'ta başlayacak ve 12 Ağustos'ta sona erecek. Bu başvuruların sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil dönemleri tamamlanmış olacak.