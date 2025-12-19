Diyarbakır'da dünyaya gelen Zana, Türkiye siyasetinde hem kadın hakları hem de Kürt hakları konusunda önemli bir figür olarak tanınmaktadır. Peki, Leyla Zana kimdir? Leyla Zana kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

LEYLA ZANA KİMDİR?

Eğitim hayatına ilkokul birinci sınıfta başlayan Zana, ailesel ve toplumsal zorluklar nedeniyle okulunu tamamlayamadan eğitimini bırakmak zorunda kaldı. Ancak hayatı boyunca eğitime olan bağlılığı, onun siyasetteki başarılarını şekillendiren en önemli faktörlerden biri oldu.

Zana, 1975 yılında 14 yaşında iken, kendisinden 21 yaş büyük kuzeni Mehdi Zana ile evlendi. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında, eşi Mehdi Zana Diyarbakır Belediye Başkanı olarak görev yaparken tutuklandı ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu dönemde Leyla Zana, eşinin yokluğunda hem kişisel hem de toplumsal sorumluluklarını üstlenerek eğitimine yoğunlaştı ve siyasi faaliyetlerine başladı.

1987 yılında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin kurucuları arasında yer alan Leyla Zana, 1988 yılında Yeniülke gazetesinde gazeteci olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde hem yerel hem de ulusal konularda farkındalık yaratmaya çalıştı.

1991 Türkiye genel seçimlerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti listesinden Diyarbakır milletvekili olarak TBMM'ye giren Zana, özellikle bölge kadınlarının yoğun desteğini aldı. 6 Kasım 1991'de TBMM'de yemin töreninde Kürtçe konuşma yapması, hem dikkat çekti hem de mecliste tartışmalara yol açtı.

2 Mart 1994'te ABD'de yaptığı bir konuşma nedeniyle, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Zana, 17 Mart 1994'te tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 Aralık 1994'te yasadışı örgüt üyeliği suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1995 yılında Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'ne layık görülen Zana, cezaevi yıllarında uluslararası barış kuruluşlarının ve insan hakları derneklerinin desteğini aldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda yeniden yargılanmasına rağmen, cezaevinde kalmaya devam etti. 8 Haziran 2004'te Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nden serbest bırakıldı.

Leyla Zana, TBMM'de 24. Dönem Diyarbakır, 25. ve 26. Dönem Ağrı milletvekili olarak görev yaptı. 21 Mart 2007'de Diyarbakır'daki etkinliklerde yaptığı konuşmalar nedeniyle çeşitli mahkemelerde yargılandı. İlk olarak Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 2 yıl hapis cezası aldı, ardından 10 yıl hapis ve siyasi haklardan yoksun bırakılma cezasına çarptırıldı.

Ancak Yargıtay'ın kararları ve yerel mahkeme süreçleri sonucunda, Zana hakkındaki terör örgütü propagandası suçundan kovuşturmanın ertelenmesine ve örgüt adına suç işlemek suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

LEYLA ZANA KAÇ YAŞINDA?

3 Mayıs 1961 doğumlu Leyla Zana, 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

LEYLA ZANA NERELİ?

Leyla Zana, Diyarbakır doğumludur ve Kürt kökenli bir aileden gelmektedir.