Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ay Yapım imzalı Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi, 54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Telenovela kategorisinde ödül kazanarak yeniden gündeme geldi. Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Gonca Vuslateri'nin başrollerini paylaştığı yapım, yayınlandığı dönemde intikam, aşk ve adalet temalarını işleyen hikâyesiyle izleyici karşısına çıktı. Uluslararası başarının ardından dizinin oyuncu kadrosu, konusu, yayın tarihi, bölüm sayısı ve final yapma nedeni merak edilmeye başlandı. Peki, Leyla dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Emmy Ödülü’nü kazanan Leyla dizisi ne zaman yayınlandı, kaç bölüm, neden final yaptı? Detaylar...

LEYLA DİZİSİ EMMY ÖDÜLÜNÜ HANGİ KATEGORİDE KAZANDI?

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., 23 Kasım 2026'da New York'ta düzenlenen 54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Telenovela kategorisinde ödüle layık görüldü. Ay Yapım imzalı dizinin ödülünü yapımcı Kerem Çatay ve yönetmen Hilal Saral teslim aldı.

Türkiye'yi törende Leyla ve Uzak Şehir dizileri temsil etti. 22 ülkeden 64 adayın 16 kategoride yarıştığı organizasyonda Leyla, Brezilya ve İspanya yapımlarını geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

LEYLA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Brezilya yapımı Avenida Brasil dizisinden uyarlanan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., küçük yaşta annesini kaybeden Leyla'nın hayat mücadelesini ve intikam arayışını konu alıyor.

Babası Hilmi'nin yeniden evlenmesinin ardından hayatı değişen Leyla, üvey annesi Nur tarafından çöplüğe terk edilir. Yıllar boyunca zorlu bir yaşam süren genç kadın, geçmişte yaşadıklarının hesabını sormak için yeniden ortaya çıkar. Nur'un karşısına farklı bir kimlikle çıkan Leyla'nın planları, geçmişinden gelen kişiler ve gelişen duygusal ilişkilerle farklı bir boyut kazanır.

LEYLA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, Ay Yapım imzalı dizinin başrollerinde Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Gonca Vuslateri yer aldı. Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca farklı kuşaklardan birçok tanınmış isim bir araya geldi.

Dizinin öne çıkan oyuncuları şöyle:

- Cemre Baysel: Leyla

- Alperen Duymaz: Civan

- Gonca Vuslateri: Nur

- Yiğit Kirazcı: Mali

- Halil İbrahim Ceyhan: Tufo

- Zeyno Eracar: Güzide

- Cengiz Bozkurt

- Mustafa Avkıran

- Dilara Aksüyek

- Seda Güven

- Gamze Karaduman

- Meltem Baytok

- Melisa Duru Ünal

- Berfin Ant

Dizinin ilerleyen bölümlerinde kadroya Selçuk Yöntem, Tuğrul Tülek, Aslı Orcan, Berk Bakioğlu, Gülper Özdemir ve Burcu Cavrar gibi oyuncular da katıldı.

LEYLA DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANDI?

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., ilk kez 11 Eylül 2024 tarihinde NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu. Ay Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken, yapımcılığını Kerem Çatay üstlendi. Dizi, Brezilya yapımı Avenida Brasil dizisinin yerli uyarlaması olarak hazırlandı.

LEYLA DİZİSİ KAÇ BÖLÜM YAYINLANDI?

NOW ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... toplam 40 bölümden oluştu. Tek sezon yayınlanan yapım, 40. bölümüyle final yaptı.

LEYLA DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPTI?

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi, reyting performansının beklentilerin altında kalması nedeniyle final kararı aldı. Dizinin yayın günü çarşambadan pazara alınmış, hikâyesinde de bir yıllık zaman atlamasına gidilmişti. Selçuk Yöntem ve ailesinin hikâyeye dahil olmasıyla yapımda yeni gelişmelere yer verilmişti.

Ancak yapılan değişikliklere rağmen dizinin pazar günlerindeki reyting sonuçlarının beklentiyi karşılamadığı bildirildi. Bunun üzerine final kararı alınan yapım, 40. bölümüyle yayın hayatını tamamladı.

LEYLA DİZİSİ HANGİ ÖDÜLÜ KAZANDI?

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., 23 Kasım 2026'da düzenlenen 54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Telenovela ödülünü kazandı. New York'taki törende Türkiye'yi temsil eden yapım, aynı kategoride yarıştığı Brezilya ve İspanya dizilerini geride bıraktı.

Dizi adına ödülü yapımcı Kerem Çatay ve yönetmen Hilal Saral aldı. Bu sonuçla Leyla, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Telenovela kategorisinde ödül kazanan Türk yapımları arasına katıldı.