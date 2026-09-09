Levent Alpöge kimdir? Levent Alpöge kaç yaşında, nereli?

Levent Alpöge, matematik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Amerikalı ve Türk bir matematikçidir. Sayı teorisi ve aritmetik istatistik alanlarında çalışmalar yapan Alpöge'nin eğitim ve akademik kariyeri merak konusu oldu. Peki, Levent Alpöge kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar...

LEVENT ALPÖGE KİMDİR?

Levent Hasan Ali Alpöge, 1 Nisan 1992 doğumlu Amerikalı ve Türk matematikçidir. Çalışmaları özellikle sayı teorisi ve aritmetik istatistik alanlarında yoğunlaşmaktadır. Harvard Üniversitesi'nde matematik eğitimi alan Alpöge, Cambridge Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi'ndeki akademik çalışmalarının ardından Harvard Society of Fellows bünyesinde Junior Fellow olarak görev yaptı.

Akademik kariyerinde özellikle eliptik eğriler, sayı alanları, rasyonel ve tam sayı noktaları ile Hilbert'in onuncu problemi üzerine çalışmalar gerçekleştiren Alpöge'nin adı, Manjul Bhargava, Wei Ho ve Ari Shnidman ile yaptığı ortak araştırmalarla da öne çıktı. Princeton Üniversitesi'nin akademik kayıtlarında da Alpöge'nin sayı teorisi ve ilgili matematik alanlarındaki çalışmaları yer alıyor.

LEVENT ALPÖGE KAÇ YAŞINDA?

Levent Alpöge, 1 Nisan 1992 doğumludur. Harvard Üniversitesi'nde yayımlanan özgeçmişinde doğum tarihi 1 Nisan 1992 ve doğum yeri Long Island, ABD olarak belirtilmektedir.

LEVENT ALPÖGE NERELİ?

Levent Alpöge, Long Island, ABD doğumludur. Harvard Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik özgeçmişinde doğum yeri Long Island, Amerika Birleşik Devletleri olarak gösterilmektedir. Aynı özgeçmişte Alpöge'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye vatandaşlığına sahip olduğu belirtilmektedir.

Alpöge'nin çocukluğu ise New York'un Long Island bölgesinde geçti. Lise eğitimini Dix Hills, New York'taki Half Hollow Hills High School West'te tamamladı. Akademik kariyerinin sonraki aşamalarında ise Harvard, Cambridge ve Princeton gibi üniversitelerde matematik eğitimi aldı.

LEVENT ALPÖGE'NİN EĞİTİM HAYATI

Alpöge, Harvard Üniversitesi'nde 2014 yılında matematik alanında lisans ve fizik alanında yüksek lisans derecelerini tamamladı. Harvard'daki matematik eğitimini üstün başarıyla ve summa cum laude derecesiyle bitirdi.

Harvard'ın ardından Churchill Bursiyeri olarak Cambridge Üniversitesi'nde Matematik Tripos'unun III. Bölümünde eğitim gördü ve 2015 yılında Master of Advanced Studies derecesini aldı. 2020 yılında ise Princeton Üniversitesi'nden matematik doktorasını tamamladı. Doktora tezinin adı “Points on Curves” ve danışmanı Manjul Bhargava olarak kayıtlarda yer alıyor.

LEVENT ALPÖGE'NİN AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Levent Alpöge'nin araştırmaları sayı teorisi ve aritmetik istatistik çevresinde şekillenmektedir. Kendi akademik sayfasında eliptik ve daha yüksek cinsli eğriler üzerindeki rasyonel ve tam sayı noktaları, Selmer grupları ve sayı alanlarının aritmetik değişmezlerinin dağılımı gibi konulardaki çalışmalarına yer veriliyor.

Alpöge'nin Manjul Bhargava ve Ari Shnidman ile birlikte yürüttüğü çalışmalardan biri, iki rasyonel küpün toplamı olarak ifade edilebilen tam sayılarla ilgiliydi. Harvard Üniversitesi'nin etkinlik kaydında da Alpöge'nin bu konu üzerine yaptığı akademik sunum yer alıyor.

LEVENT ALPÖGE VE HİLBERT'İN ONUNCU PROBLEMİ

Alpöge'nin çalışmalarındaki önemli başlıklardan biri Hilbert'in onuncu problemidir. Manjul Bhargava, Wei Ho ve Ari Shnidman ile birlikte hazırladığı çalışma, sayı alanlarının tam sayılar halkası üzerindeki Hilbert'in onuncu problemine ilişkin bir sonuç ortaya koydu.

Princeton Üniversitesi'nin yayın kaydına göre çalışma, herhangi bir sayı alanının tam sayılar halkası için, bir polinom denkleminin bu halkada çözümlerinin bulunup bulunmadığını her durumda belirleyen bir algoritmanın olmadığını ortaya koyan sonuca ulaşıyor. Çalışma Inventiones Mathematicae dergisinde yayımlandı.

LEVENT ALPÖGE'NİN KARİYERİ

Alpöge, doktorasını tamamladıktan sonra 2020-2022 yılları arasında Columbia Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi bağlantılı NSF doktora sonrası bursunu yürüttü. 2021-2025 döneminde Harvard Society of Fellows bünyesinde Junior Fellow olarak görev yaptı. Bu bilgiler Harvard Üniversitesi'nde yayımlanan özgeçmişinde yer alıyor.

Daha sonraki dönemde yapay zekâ araştırmalarıyla da ilgilenmeye başladı ve Anthropic'te teknik personel olarak görev aldı. Alpöge'nin kendi akademik sayfasında da Anthropic'te bulunduğu belirtiliyor. Anthropic ise şirketini yapay zekâ güvenliği ve araştırmaları üzerine çalışan bir kuruluş olarak tanımlıyor.

LEVENT ALPÖGE'NİN ÖDÜLLERİ

Levent Alpöge'nin akademik kariyerinde çeşitli burs ve ödüller bulunuyor. Harvard'daki özgeçmişinde Morgan Prize, Sophia Freund Prize ve Captain Jonathan Fay Prize'ın yanı sıra Churchill Scholar ve Goldwater Scholar gibi unvan ve burslar da listeleniyor.

Alpöge ayrıca lisans dönemindeki çalışmalarıyla Intel Science Talent Search yarışmasında finalist oldu. Akademik özgeçmişinde 2015 yılında Morgan Prize aldığı da belirtiliyor.

Bu akademik geçmiş, Levent Alpöge'nin özellikle matematik ve sayı teorisi alanında uzun yıllara yayılan çalışmalarını ortaya koyuyor. Princeton ve Harvard'ın akademik kayıtlarında yer alan çalışmalarında da araştırmalarının matematiğin farklı alanlarıyla bağlantısı görülüyor.