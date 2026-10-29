Les Benjamins Türk mü, hangi ülkeye ait? Les Benjamins sahibi kim, Türk mü? Bünyamin Aydın kimdir?

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Sokak modası alanında öne çıkan Les Benjamins, tasarım anlayışı ve uluslararası moda dünyasındaki konumuyla dikkat çekiyor. Markanın kökeni, hangi ülkeye ait olduğu ve sahibi hakkındaki ayrıntılar, moda tutkunları tarafından merak ediliyor. Peki, Les Benjamins Türk mü, hangi ülkeye ait? Les Benjamins sahibi kim, Türk mü? Detaylar...

LES BENJAMINS TÜRK MÜ?

Evet, Les Benjamins Türkiye merkezli bir markadır. Bünyamin Aydın tarafından 2011’de İstanbul’da kurulan marka, başlangıçta baskılı tişört koleksiyonlarıyla yola çıktı. Zamanla kadın ve erkek giyim ürünlerini kapsayan, uluslararası satış ağına sahip bir moda ve yaşam tarzı markasına dönüştü.

Les Benjamins’in adı Fransızca olduğu için markanın hangi ülkeye ait olduğu zaman zaman merak ediliyor. Ancak markanın kuruluş yeri İstanbul’dur ve kurucusu Türk kökenli tasarımcı Bünyamin Aydın’dır. Marka, Türkiye’deki faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışındaki mağazalar ve uluslararası satış noktaları aracılığıyla da müşterilere ulaşıyor.

LES BENJAMINS SAHİBİ KİM?

Les Benjamins’in kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın’dır. Aydın, markanın tasarım çizgisini ve yaratıcı yönünü belirleyen isim olarak öne çıkıyor. Almanya’da doğan ve Türkiye’de büyüyen tasarımcı, farklı kültürlerden edindiği deneyimleri koleksiyonlarına yansıtıyor.

Aydın, markayı 2011 yılında İstanbul’da kurdu. İlk koleksiyonunda yer alan 30 baskılı tişörtle başlayan girişim, ilerleyen yıllarda uluslararası moda etkinliklerinde yer aldı ve farklı ülkelerdeki satış noktalarına ulaştı. Les Benjamins, Nike ve Puma gibi uluslararası markalarla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle de moda dünyasında görünürlüğünü artırdı.

BÜNYAMİN AYDIN KİMDİR?

Bünyamin Aydın, Les Benjamins markasının kurucusu ve kreatif direktörüdür. 1989 yılında Almanya’nın Neuss kentinde dünyaya gelen Aydın, Türk kökenli bir ailede büyüdü. Almanya ve Türkiye arasındaki kültürel deneyimleri, tasarım anlayışının şekillenmesinde etkili oldu.

Aydın’ın tasarımlarında kültürel kimlik, göç, Anadolu mirası ve Doğu ile Batı arasındaki etkileşim önemli bir yer tutuyor. Tasarımcı, Les Benjamins aracılığıyla bu temaları çağdaş sokak modasıyla buluşturuyor. Marka, yıllar içinde farklı ülkelerdeki moda çevrelerinde tanınan bir isim haline geldi.

LES BENJAMINS HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Les Benjamins Türk markası mı?

Evet. Les Benjamins, 2011 yılında İstanbul’da Türk tasarımcı Bünyamin Aydın tarafından kurulan bir moda markasıdır.

Les Benjamins ne zaman kuruldu?

Les Benjamins, 2011 yılında kuruldu. Marka, ilk döneminde 30 baskılı tişörtten oluşan bir koleksiyonla yola çıktı ve zamanla kadın ve erkek giyim koleksiyonlarını kapsayan bir moda markasına dönüştü.

Les Benjamins nerede kuruldu?

Marka, Türkiye’nin İstanbul şehrinde kuruldu. Günümüzde de İstanbul merkezli bir moda markası olarak tanımlanıyor.

Les Benjamins'in kurucusu Bünyamin Aydın kimdir?

Bünyamin Aydın, Les Benjamins'in kurucusu ve kreatif direktörüdür. 1989 yılında Almanya’da doğan, Türk kökenli tasarımcı; koleksiyonlarında Doğu ve Batı kültürlerini, göçü ve kültürel kimliği ele alan tasarımlarıyla tanınıyor.

Les Benjamins ne satıyor?

Markanın koleksiyonlarında tişört, sweatshirt, kapüşonlu üst, pantolon, ceket ve çeşitli aksesuarlar gibi giyim ürünleri bulunuyor. Kadın ve erkek koleksiyonlarıyla faaliyet gösteriyor.

Les Benjamins hangi ülkelere satış yapıyor?

Les Benjamins ürünleri Türkiye dışında da uluslararası satış noktalarında yer alıyor. Markanın resmî açıklamasına göre koleksiyonları, Harvey Nichols ve Saks Fifth Avenue gibi uluslararası perakendecilerde de satışa sunuluyor.

Les Benjamins ürünleri nerede üretiliyor?

Markanın üretiminin büyük bölümünün Türkiye’de yapıldığı, Bünyamin Aydın’ın geçmişte verdiği bir röportajda belirtilmiştir. Ancak tüm ürünlerin günümüzde aynı ülkede üretildiğini doğrulayan güncel ve kapsamlı bir resmî bilgi bulunmadığından, üretim yeri ürün bazında değişebilir.

Les Benjamins isminin anlamı ne?

Markanın adı, kurucusu Bünyamin Aydın’ın isminden geliyor. Aydın, yurt dışında yaşadığı dönemde adının telaffuz edilmesinin zor olması nedeniyle arkadaşlarının kendisine “Benjamin” dediğini ve marka adını buradan esinlenerek seçtiğini anlatmıştır. “Les Benjamins” adı da bu hikâyeyle bağlantılıdır.