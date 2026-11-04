Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Lens Como maçı hangi kanalda, Lens Como nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lens Como maçı hangi kanalda, Lens Como nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fransa temsilcisi Lens, bugün sahasında İtalyan ekibi Como'yu ağırlayacak. Avrupa futbolunun takipçileri, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Lens, coşkulu taraftarının desteğini arkasına alarak Como karşısında 3 puan hedefliyor. Como ise Fransa deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 4 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Lens Como maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

LENS COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Lens Como maçı, tabii Spor 4 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR 4 YAYIN BİLGİSİ

tabii Spor 4'ün yayınına yalnızca internet üzerinden, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla erişilebiliyor. Kanal için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

LENS COMO NEREDEN CANLI İZLENİR?

Lens Como maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 4 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

LENS COMO MAÇI NE ZAMAN?

Lens Como maçı bugün, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

LENS COMO MAÇI SAAT KAÇTA?

Lens Como maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 4 üzerinden canlı takip edebilecek.

LENS COMO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lens ile Como arasındaki karşılaşma, Fransa'nın Lens kentindeki Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak. Ev sahibi Lens, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 81 sitede yayınlandı.
COP31 nedeniyle Antalya'da 7 ilçede okullar tatil edildi: Uzaktan eğitim kararı

O ilimizde 2 gün uzaktan eğitime geçiliyor: İşte nedeni

İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! İşte ilk görüntüler
Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi

Cezaevindeki Emir Sarıgül'le ilgili yeni karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz basınından Emre Belözoğlu yorumu: Efsane eski kulübüne geri döndü!

İngiliz basınından Emre Belözoğlu yorumu: Efsane eski kulübüne geri döndü!
İnternette görüp ekmeye başladı! Şimdi tarlasından kırmızı altın topluyor

İnternette görüp ekmeye başladı! Şimdi kırmızı altın topluyor
Aydın semalarında çifte gökkuşağı! Peş peşe iki renkli yay oluştu

Gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! İkisi aynı anda belirdi
Liverpool efsanesi açıkladı: Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi

Liverpool efsanesi açıkladı: Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi

Bob Dylan Papa'nın karşısına kapüşonuyla çıktı! Vatikan'daki buluşmada kıyafeti konuşuldu

Papa'nın karşısına bu kıyafetle çıktı: Ziyareti değil stili konuşuldu
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu

Fonlarda ödemeler sürüyor! 110 milyar TL'ye ulaştı
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti

Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! Bu seviyeye dikkat