Lens Como maçı hangi kanalda, Lens Como nereden CANLI izlenir?

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Lens, coşkulu taraftarının desteğini arkasına alarak Como karşısında 3 puan hedefliyor. Como ise Fransa deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 4 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Lens Como maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

LENS COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Lens Como maçı, tabii Spor 4 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR 4 YAYIN BİLGİSİ

tabii Spor 4'ün yayınına yalnızca internet üzerinden, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla erişilebiliyor. Kanal için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

LENS COMO NEREDEN CANLI İZLENİR?

Lens Como maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 4 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

LENS COMO MAÇI NE ZAMAN?

Lens Como maçı bugün, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

LENS COMO MAÇI SAAT KAÇTA?

Lens Como maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 4 üzerinden canlı takip edebilecek.

LENS COMO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lens ile Como arasındaki karşılaşma, Fransa'nın Lens kentindeki Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak. Ev sahibi Lens, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.