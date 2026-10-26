Leao neden yok, Rafael Leao Galatasaray – Fenerbahçe maçında yok mu, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

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Merak edilen sorunun yanıtı netleşti: Rafael Leao, Fenerbahçe derbisine yedek kulübesinde başlıyor. Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Lille maçını kaçıran Portekizli futbolcu, derbi kadrosunda yer aldı ve karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olabilecek. İşte Rafael Leao’nun durumuna ve derbiye dair bilinenler.

LEAO NEDEN YOK?

Rafael Leao, Fenerbahçe karşısında ilk 11’de forma giymiyor. Portekizli yıldız, derbinin maç kadrosunda bulunuyor ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor. Leao’nun ilk 11’de yer almaması, sakatlığı sonrası süreçte teknik heyetin oyuncuyu kontrollü şekilde kullanma tercihiyle değerlendiriliyor.

RAFAEL LEAO SAKAT MI?

Rafael Leao, geçtiğimiz hafta yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Fransa’da Lille ile oynadığı karşılaşmanın kamp kadrosuna alınmamış ve İstanbul’da kalmıştı. Portekizli futbolcunun derbi kadrosunda yer alması, maç oynayabilecek duruma geldiğini gösteriyor. Ancak yeni çıktığı sakatlık süreci nedeniyle maça yedek başlıyor.

RAFAEL LEAO CEZALI MI?

Hayır. Rafael Leao cezalı değil. Portekizli oyuncunun Fenerbahçe derbisinde forma giymesine engel bir ceza durumu bulunmuyor.

LEAO OYUNA GİRECEK Mİ?

Yedek kulübesinde yer alan Rafael Leao’nun, maçın gidişatına ve teknik heyetin planlamasına göre ilerleyen dakikalarda oyuna dahil edilmesi bekleniyor. Hızı ve bire bir pozisyonlardaki etkinliğiyle bilinen Portekizli yıldız, derbide Galatasaray için kenardaki en önemli hücum alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY’DA DİĞER EKSİKLER

Galatasaray’da derbi öncesinde gözler Barış Alper Yılmaz’ın durumuna da çevrilmişti. Milli futbolcunun Lille maçının ardından artan ağrıları nedeniyle derbide forma giyip giyemeyeceği tetkiklerin ardından netlik kazanacağı belirtilmişti.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev mücadele, İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak; maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. İnternet üzerinden izlemek isteyen aboneler ise TOD platformunu kullanabilecek.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Derbi saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı beIN Sports ve resmi platformları üzerinden izlenmesi öneriliyor.