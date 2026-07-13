Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi LASK ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekibin son durumunu görmek isteyen futbolseverler ise "LASK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte dev hazırlık karşılaşmasının yayın bilgileri, maç saati ve tüm ayrıntıları...

LASK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında LASK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekibin son durumunu görmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın tarihi, saati, yayıncı kanalları ve oynanacağı stat hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki LASK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair merak edilen tüm detaylar...

LASK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

LASK ile Fenerbahçe arasındaki hazırlık karşılaşması 14 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Yeni sezon öncesi önemli bir prova niteliği taşıyan mücadelede iki ekip de eksiklerini görme fırsatı bulacak.

LASK FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçı, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe'nin kamp performansını yakından takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek.

LASK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

LASK-Fenerbahçe hazırlık karşılaşması FB TV ve TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, her iki kanalın yayın platformları üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

FB TV CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşmayı FB TV'den takip etmek isteyen izleyiciler; Digiturk 76, D-Smart 83, Kablo TV 139, Tivibu 80 ve Fil Box 76 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet üzerinden yapılan şifresiz yayın aracılığıyla maçı izleyebilecek.

TV100 CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

LASK-Fenerbahçe mücadelesi ayrıca TV100 ekranlarından da canlı yayınlanacak. TV100'e Digiturk 37, D-Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47, Turkcell TV+ 37 ve Vodafone TV 36 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu aracılığıyla şifresiz olarak erişilebilecek.

LASK FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık mücadelesi, Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe, güçlü rakibi karşısında yeni sezon öncesi teknik ve taktik çalışmalarını sahaya yansıtmayı hedefleyecek.

FENERBAHÇE YENİ SEZON ÖNCESİ FORM TUTUYOR

Sarı-lacivertli ekip, sezon öncesi kamp çalışmalarını hazırlık maçlarıyla sürdürüyor. LASK karşılaşması, teknik heyetin yeni transferleri ve farklı oyun planlarını değerlendirmesi açısından önem taşırken, taraftarlar da takımın yeni sezon öncesindeki performansını yakından takip edecek.