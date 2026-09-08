KYK yurdu çıkmadıysa ne yapılır? KYK yurt yedek çıkanlar ne yapacak? KYK yedek sırası kaç olursa yurt çıkar?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yurda yerleşemeyen öğrenciler, barınma sürecinin nasıl ilerleyeceğini araştırmaya başladı. İlk yerleştirmede KYK yurdu çıkmayan öğrenciler için süreç tamamen sona ermiyor. Sonuç ekranında yedek durumda olan öğrenciler, boş kontenjan oluşması halinde sonraki yerleştirmelerde yurda yerleşme imkanına sahip olabiliyor. Peki, KYK yurdu çıkmadıysa ne yapılır? KYK yurt yedek çıkanlar ne yapacak? Detaylar...

KYK YURDU ÇIKMADIYSA NE YAPILIR?

Bu nedenle KYK yurt başvuru sonucunda yurda yerleşemeyen öğrencilerin öncelikle e-Devlet üzerinden sonuç ekranını kontrol etmesi ve varsa yedek sırasını öğrenmesi gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına ait “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmeti e-Devlet üzerinden erişime açık bulunuyor.

KYK yurdu çıkmayan öğrenciler açısından bir diğer seçenek ise eğitim dönemi başlamadan önce alternatif barınma imkanlarını araştırmak. Üniversite yurtları ve özel öğrenci yurtları bu süreçte değerlendirilebilecek seçenekler arasında bulunuyor.

KYK YURT YEDEK ÇIKANLAR NE YAPACAK?

KYK yurt sonucunda yedek olarak yer alan öğrencilerin öncelikle sonuç ekranındaki yedek sıralarını takip etmesi gerekiyor. Yedek listede bulunmak, ilk yerleştirmede yurda yerleşilemediğini gösterirken ilerleyen süreçte boş kontenjan oluşması halinde yerleşme ihtimalinin devam ettiği anlamına geliyor.

İlk yerleştirmede asil olarak yurda yerleşen öğrencilerden bazıları kayıt yaptırmayabilir veya yurt hakkını kullanmaktan vazgeçebilir. Bunun sonucunda oluşabilecek boş yataklara yedek listedeki öğrencilerin yerleştirilmesi mümkün olabiliyor.

GSB'nin yayımladığı düzenlemeye göre değerlendirme sonucunda asil liste dışında kalan öğrencilere yedek sıra veriliyor. Ayrıca boş yataklar için yeniden başvuru alınmasına ve yedek listelerden kayıt yapılmasının sonlandırılmasına Bakanlık karar verebiliyor.

Bu nedenle yedek çıkan öğrencilerin sonuç ekranlarını ve GSB tarafından yapılabilecek yeni duyuruları takip etmesi önem taşıyor. Bunun yanında eğitim dönemi başlamadan önce olası bir barınma problemi yaşamamak için alternatif konaklama seçeneklerinin de araştırılması gerekiyor.

KYK YURDU ÇIKMAMA NEDENLERİ NELERDİR?

KYK yurdunun ilk yerleştirmede çıkmaması tek bir nedene bağlanamıyor. Yurt başvurularının değerlendirilmesinde öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları dikkate alınıyor ve bu bilgiler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınan verilerle kontrol ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026-2027 akademik yılı yurt başvurularına ilişkin açıklamasında yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durum ve başarı kriterlerinin esas alındığı belirtildi. Başvuruların değerlendirilmesinde farklı kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon sağlandığı da açıklandı.

Bunun yanında öğrencilerin başvurduğu yerdeki yurt kapasitesi de yerleştirme sürecinde önem taşıyor. Başvuru sayısının mevcut yatak kapasitesinin üzerinde olması halinde bütün öğrencilerin aynı anda asil olarak yerleştirilmesi mümkün olmayabiliyor.

Dolayısıyla KYK yurdunun çıkmamasında;

Başvuru yapılan şehirdeki yurt kapasitesi,

Başvuru yoğunluğu,

Öğrencilerin değerlendirme sonucunda oluşan sıralaması,

Ailenin gelir durumuna ilişkin değerlendirme,

Sosyal durum,

Başarı kriterleri,

Öğrencinin bulunduğu kontenjan grubu,

Kız ve erkek öğrenciler için mevcut yatak kapasitesi

gibi unsurlar etkili olabiliyor.

Bu nedenle bir öğrencinin ilk yerleştirmede asil listede, başka bir öğrencinin ise yedek listede bulunması mümkün olabiliyor. Yurt sonucunun yalnızca tek bir kritere bakılarak ortaya çıktığı şeklinde kesin bir değerlendirme yapmak doğru değil.

KYK NEYE GÖRE ÇIKAR?

KYK yurt yerleştirmelerinde öğrencilerin başvuru kapsamında sunduğu sosyal ve ekonomik durum bilgileri ile başarı kriterleri değerlendiriliyor. GSB'nin 2026-2027 dönemi için yaptığı açıklamada özellikle ailenin gelir durumu, sosyal durum ve başarı kriterlerinin esas alındığı belirtildi.

Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerin beyanları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgilerle kontrol ediliyor. Değerlendirme sonucunda öğrencilerin durumuna ilişkin sıralama oluşturuluyor ve mevcut kontenjanlar doğrultusunda yerleştirme gerçekleştiriliyor.

GSB'nin yayımladığı usul ve esaslarda da başvuruların değerlendirilmesinde oluşan puanlar, kontenjan türleri ve ayrılan boş yatak sayılarının dikkate alınarak asil listelerin belirlendiği; asil liste dışında kalan öğrencilere ise yedek sıra verildiği belirtiliyor.

Bu nedenle KYK yurdunun çıkıp çıkmayacağını yalnızca öğrencinin üniversitesine, başvuru tarihine veya tek bir ekonomik kritere bakarak kesin biçimde belirlemek mümkün değil.

KYK YEDEK NE DEMEK?

KYK yurt sonucunda öğrencinin karşısına “yedek” durumunun çıkması, ilk yerleştirmede doğrudan bir yurda yerleştirilmediği anlamına geliyor. Ancak bu durum öğrencinin yurt başvurusunun tamamen sona erdiğini göstermiyor.

Yedek listede bulunan öğrenciler için sonraki yerleştirmelerde boş kontenjan oluşması önem taşıyor. İlk yerleştirmede asil olarak yurda yerleşen öğrencilerden bazılarının kayıt yaptırmaması veya yurt hakkından vazgeçmesi durumunda boş yatak oluşabiliyor. Bu boşluklara yedek listedeki öğrencilerin yerleştirilmesi mümkün olabiliyor.

GSB'nin resmî düzenlemesinde asil liste dışında kalan tüm öğrencilere yedek sıra verildiği belirtiliyor. Ayrıca boş yataklara yeniden başvuru alınmasına ilişkin süreçte Bakanlığın yetkili olduğu ifade ediliyor.

Bu nedenle sonuç ekranında yedek görünen öğrencilerin öncelikle yedek sıralarını takip etmesi ve GSB tarafından yapılacak duyuruları kontrol etmesi gerekiyor.

KYK YEDEK SIRASI KAÇ OLURSA YURT ÇIKAR?

KYK yedek sırası için bütün öğrenciler açısından geçerli olan sabit bir sıra sınırı bulunmuyor. “Şu sıraya kadar kesin çıkar” şeklinde genel bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

Yedek listenin ne kadar ilerleyeceği, oluşan boş yatak sayısına ve ilgili yerleştirme sürecindeki koşullara göre değişebiliyor. Şehirdeki yurt kapasitesi, başvuru yoğunluğu, kız ve erkek öğrenci kontenjanları, asil öğrencilerin kayıt durumları ve sonradan oluşabilecek boş yataklar yedek yerleştirme sürecinde etkili olabiliyor.

Bu nedenle belirli bir yedek sıra numarasının kesin olarak yurda yerleşeceği sonucuna varılamıyor. Aynı yedek sıra numarası farklı şehirlerde veya farklı kontenjan koşullarında farklı sonuçlar doğurabilir.

Yedek durumda olan öğrencilerin bu nedenle yalnızca sıra numarasına odaklanmak yerine sonuç ekranlarını takip etmesi gerekiyor. GSB'nin resmî açıklamalarında da asil ve yedek yerleştirmelerin ardından boş yatak bulunması halinde yeniden yurt başvurusu alınabileceği belirtiliyor.

KYK yurdu çıkmayan öğrenciler açısından mevcut durumda en önemli adım, e-Devlet üzerinden yurt başvuru sonucunu kontrol etmek ve sonuç ekranında yedek durumunun bulunup bulunmadığını öğrenmek. e-Devlet'te Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmeti üzerinden sonuç bilgisine ulaşılabiliyor.

Yedek durumda olmayan öğrencilerin ise GSB tarafından boş yataklar için yeniden başvuru açılıp açılmayacağını takip etmesi ve eğitim dönemi öncesinde üniversite yurtları ile özel öğrenci yurtları gibi alternatif barınma seçeneklerini araştırması önem taşıyor.