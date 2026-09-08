Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Çim Konserleri'nde sahne alan Yıldız Tilbe'nin 7 Eylül gecesi verdiği konserde ortalık bir anda karıştı. Etkinlik alanını dolduran binlerce kişilik kalabalık arasında çıkan ve kısa sürede arbedeye dönüşen kavgaya emniyet güçleri müdahale etti; taşkınlık çıkaran grubun alandan uzaklaştırılmasının ardından konser kaldığı yerden devam etti.
- İzmir Kültürpark'ta Yıldız Tilbe'nin konserinde dinleyiciler arasında çıkan kavga emniyet güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
- Konserde taşkınlık çıkardığı tespit edilen şahıslar emniyet güçlerince konser alanından uzaklaştırıldı.
- Kısa süreli gerginliğin ardından konser programı kaldığı yerden devam etti.
İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Kültürpark’ta düzenlenen Çim Konserleri'nde sahne alan Yıldız Tilbe’nin konserinde dinleyiciler arasında kavga çıktı. Yoğun katılımın sağlandığı 7 Eylül akşamındaki konserde, kalabalık arasında çıkan tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine emniyet güçleri müdahalede bulundu.
İzmir Enternasyonal Fuarı etkinlikleri bünyesinde gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Çim Konserleri serisinde sanatçı Yıldız Tilbe dinleyicileriyle buluştu. Konser öncesinde Kültürpark giriş noktalarında uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi.
KALABALIKTA ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Etkinlik alanını dolduran binlerce kişilik kalabalığın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Kısa sürede tırmanan gerginlik, tarafların birbirine saldırmasıyla fiziki kavgaya dönüştü. Konser alanında kavgayı gören vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı aktarıldı. Olay anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.
EMNİYET GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ
Kavganın büyümesi üzerine konser alanında güvenlik önlemi alan emniyet mensupları olaya müdahale etti. Taşkınlık çıkardığı tespit edilen şahıslar güvenlik güçlerince konser alanından uzaklaştırıldı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alındı. Konser alanında yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından program kaldığı yerden devam etti. Yıldız Tilbe, kendisini dinlemeye gelen hayranları için repertuarındaki şarkıları seslendirmeyi sürdürdü.