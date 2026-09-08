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Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu

Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu
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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, bir istinat duvarına çakılmış halde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin güvenlik korucusu M.S. olduğu belirlendi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, istinat duvarına çakılmış durumda bulunan şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ÖLEN KİŞİNİN KORUCU OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde ve kimlik tespit çalışmalarında, hayatını kaybeden kişinin güvenlik korucusu M.S. olduğu saptandı. M.S.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak ve kesin ölüm sebebini belirlemek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlattı.

Kaynak: Haberler.com
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