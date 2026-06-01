Kuzey Makedonya para birimi nedir?

Kuzey Makedonya’nın para birimi, özellikle ülkeyi ziyaret etmek isteyen turistler ve iş seyahati planlayanlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. "Kuzey Makedonya’da hangi para geçiyor?" sorusu arama motorlarında öne çıkarken, ülkenin resmi para birimi ve döviz kullanımı hakkında bilgiler merak ediliyor. İşte Kuzey Makedonya para birimine dair tüm ayrıntılar...

KUZEY MAKEDONYA PARA BİRİMİ NEDİR?

KUZEY MAKEDONYA RESMİ PARA BİRİMİ

Kuzey Makedonya’nın resmi para birimi Makedon Denarı (MKD) olarak kullanılmaktadır. Ülkede tüm resmi ödemeler, alışverişler ve bankacılık işlemleri bu para birimi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Makedon Denarı, ülkenin merkez bankası tarafından basılmakta ve kontrol edilmektedir.

KUZEY MAKEDONYA'DA EURO KULLANILIYOR MU?

Kuzey Makedonya’da resmi para birimi Euro değildir. Ancak turistik bölgelerde ve bazı ticari işletmelerde Euro ile ödeme kabul edilebilmektedir.

Buna rağmen günlük yaşamda ve resmi işlemlerde yalnızca Makedon Denarı geçerlidir.

KUZEY MAKEDONYA PARA BİRİMİ KODU VE SEMBOLÜ

Makedon Denarı’nın uluslararası para kodu MKD olarak bilinir. Yerel kullanımlarda ise “denar” veya “den” kısaltması kullanılmaktadır.

Banknotlar genellikle farklı renk ve değerlerde basılırken, madeni paralar günlük alışverişlerde yaygın şekilde kullanılmaktadır.

KUZEY MAKEDONYA'DA FİYAT SEVİYELERİ

Kuzey Makedonya, Avrupa ülkelerine kıyasla daha uygun fiyatlı bir yaşam standardına sahiptir. Gıda, ulaşım ve konaklama gibi temel harcamalar birçok Avrupa ülkesine göre daha ekonomiktir.

Bu nedenle ülke, hem turistler hem de öğrenciler için cazip bir destinasyon olarak öne çıkmaktadır.

KUZEY MAKEDONYA PARA BİRİMİ DEĞERİ

Makedon Denarı’nın değeri döviz kurlarına göre değişiklik göstermektedir. Euro ve Amerikan Doları karşısındaki değeri dönemsel olarak dalgalanabilmektedir.

Bu nedenle ülkeye seyahat edecek kişilerin güncel döviz kuru bilgilerini kontrol etmeleri önerilmektedir.

KUZEY MAKEDONYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ

Kuzey Makedonya ekonomisi ağırlıklı olarak hizmet sektörü, sanayi ve tarıma dayanmaktadır. Ülke, Avrupa Birliği aday ülkeleri arasında yer almakta ve ekonomik reform süreçlerini sürdürmektedir.