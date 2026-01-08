Kütahya okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Kütahya'da okul yok mu (KÜTAHYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kütahya'da 9 Ocak Cuma günü okullar tatil mi, yoksa eğitime devam mı edilecek? Bu sorunun yanıtı Kütahya Valiliği'nin yapacağı kar tatili duyurusu ile netleşecek. Kütahya'daki öğrenciler, veliler ve öğretmenler, kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor.

KÜTAHYA HAVA DURUMU

Kütahya'da Dondurucu Soğuk ve Kar Kapıda: 5 Günlük Hava Raporu

Kütahya yeni haftaya değişken hava koşullarıyla giriyor. Meteoroloji verilerine göre şehirde perşembe günü yağmurla başlayan süreç, cuma gününden itibaren yerini dondurucu soğuklara ve kar yağışına bırakacak. İşte gün gün detaylı hava tahmini:

Perşembe: Yağışlı Başlangıç

08 Ocak Perşembe günü Kütahya genelinde yağmurlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gün içinde en yüksek 10°C'ye kadar çıkarken, gece en düşük 6°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın hızı saatte 24 km'ye kadar ulaşacak.

Cuma: Kar Yağışı ve Sert Düşüş

Haftanın en kritik günü olan 09 Ocak Cuma, sıcaklıklar aniden düşüyor. Sıfırın altına inecek olan termometreler en yüksek 0°C, en düşük ise -1°C'yi gösterecek. Gün boyu sürecek kar yağışı ile birlikte rüzgarın yön değiştirmesi bekleniyor.

Cumartesi: Gece Donduracak

10 Ocak Cumartesi günü yağışlar yağmura dönerken gündüz sıcaklığı 9°C'ye yükselecek. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken nokta gece sıcaklığı; termometrelerin -5°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Bu durum yollarda gizli buzlanma riskini artırabilir.

Pazar ve Pazartesi: Kar Geri Dönüyor

Hafta sonunun son günü olan 11 Ocak Pazar hafif yağmurlu bir seyir (en yüksek 6°C) izlese de, yeni haftanın ilk günü olan 12 Ocak Pazartesi Kütahya tekrar beyaz örtüye bürünecek. Pazartesi günü beklenen kar yağışıyla birlikte sıcaklık en fazla 2°C olacak.

Önemli Not: Geçmiş yılların (1991-2020) verilerine bakıldığında bu tarihlerde Kütahya'da ortalama sıcaklıkların 4-5 derece civarında olduğu görülüyor. Bu yılki tahminler, özellikle cuma ve pazartesi günleri mevsim normallerinin altında bir soğukla karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor.

Vatandaşların özellikle cuma ve pazartesi günleri beklenen kar yağışı ile cumartesi gecesi yaşanacak sert don olayına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

KÜTAHYA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.