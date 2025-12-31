Kuruluş Orhan neden yok, yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak mı, Kuruluş Orhan final mi yaptı, bitti mi?

Her Çarşamba akşamı ATV'de izleyiciyle buluşan, Orhan Bey karakterine Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği dizinin 10. bölüm fragmanının henüz paylaşılmamış olması, yayın akışına dair soru işaretlerini artırdı. 31 Aralık 2025 tarihli ATV yayın akışında dizinin yer alıp almadığı merak edilirken, izleyiciler Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini ve dizinin akıbetini araştırmaya başladı. Dizi yayından kaldırıldı mı, yoksa geçici bir ara mı verildiği soruları gündemdeki yerini koruyor.

KURULUŞ ORHAN 10. BÖLÜM BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Orhan, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Dizinin 10. bölümünün yayınlanmaması izleyicilerde merak yaratırken, ATV'nin resmi yayın akışında da yeni bölüme yer verilmediği görülüyor. Şu an için dizinin yeni bölüm tarihine dair net bir açıklama yapılmış değil.

KURULUŞ ORHAN BU HAFTA NEDEN EKRANDA YOK?

Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün yılbaşı gecesine denk gelmesi nedeniyle bu hafta yayınlanmadığı öğrenildi. Yılbaşı özel yayınları sebebiyle birçok dizide olduğu gibi Kuruluş Orhan da kısa bir ara verdi. Bu nedenle dizinin 10. bölümü planlanan yayın saatinde izleyiciyle buluşamayacak.

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yılbaşı haftasında dizi setlerine ara verilmesi, televizyon kanallarının yayın planlarını da etkiliyor. Bu doğrultuda yeni bölümler yeni yılın ilk haftasında ekrana taşınıyor. Edinilen bilgilere göre Kuruluş Orhan dizisinin 10. bölümünün 7 Ocak 2026 Çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

• 06:20 Aldatmak

• 08:00 Kahvaltı Haberleri

• 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

• 13:00 ATV Gün Ortası

• 14:00 Mutfak Bahane

• 16:00 Esra Erol'da

• 19:00 ATV Ana Haber

• 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? – Yılbaşı Özel

• 02:00 Ölümlü Dünya

• 04:30 Kardeşlerim

Kuruluş Orhan final yapmadı.