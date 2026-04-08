Etkileyici hikayesi, görkemli yapım kalitesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkan Kuruluş Orhan dizisinin ilk bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen’in yaptığı yapımda Orhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor. Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen Kuruluş Orhan, güçlü anlatımıyla şimdiden adından söz ettirmeyi başardı. Peki, Kuruluş Orhan 21. bölüm tek parça HD nereden izlenir?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nilüfer ve Asporça karşı karşıya!

Sultan Orhan'ın Asporça ile evlilik kararı sarayda büyük bir sarsıntı yaratır. Nilüfer, yaşadığı imtihanın ağırlığıyla yüzleşirken Asporça ile karşı karşıya gelir. Nilüfer, Orhan'ın kalbinde yalnızca kendisinin olduğunu açıkça dile getirir. Peki Asporça bu sözlere nasıl karşılık verecektir? İki kadın arasındaki bu gerilim nelere yol açacaktır?

Sultan Orhan iki ateş arasında!

Bir yanda devletin geleceği, diğer yanda Nilüfer'e olan büyük aşkı… Sultan Orhan, adalet ve dengeyi sağlayarak Asporça ile evliliği nasıl gerçekleştirecektir? Bu karar, yalnızca hanedanı değil tüm devleti nasıl etkileyecektir?

Nilüfer'in imtihanı Dafne'nin fırsatı mı?

Zindanda idamını bekleyen Dafne, Nilüfer'in yaşadığı bu kırılmadan faydalanmak ister. Dafne'nin kaçışına istemeden de olsa Nilüfer mi sebep olacaktır?

Düğün günü kanlı tuzak!

Orhan ve Asporça'nın evlilik hazırlıkları sürerken, Şahinşah ve Demirhan düğünü kana bulamak için plan kurar. Ancak Sultan Orhan düşmanlarını bozguna uğratmakta kararlıdır. Bu büyük hesaplaşma nasıl sonuçlanacaktır?

Evrenos, Fatma için ölümü göze alıyor!

Andreas'ın kurduğu tuzakla Fatma esir düşer. Evrenos, Fatma'yı kurtarmak için hayatını hiçe sayar. Uçurumun kenarında verilen bu mücadelede, Evrenos, Fatma'yı kurtarabilecek midir?