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Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği

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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İstanbul Beyoğlu Orbay Ortaokulu, İklim ve Çevre Haftası kapsamında farkındalık yaratan anlamlı bir projeye imza attı. Okulda düzenlenen "Sıfır Atık" temalı etkinlikte öğrenciler; geri dönüşüm, atık yönetimi ve doğal kaynakların korunması gibi hayati konularda uygulamalı olarak bilinçlendirildi.

  • İstanbul Beyoğlu Orbay Ortaokulu, 2 Haziran 2026'da İklim ve Çevre Haftası kapsamında 'Sıfır Atık' etkinliği düzenledi.
  • Öğrenciler atık malzemelerden kıyafet tasarlayarak defile yaptı ve geri dönüşüm noktaları kuruldu.
  • Etkinlikte Fungistanbul grubu workshop ve konser verdi; öğrencilere katılım belgesi takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İstanbul Beyoğlu Orbay Ortaokulu, 2 Haziran 2026 tarihinde İklim ve Çevre Haftası kapsamında, çevre bilincini güçlendirmek ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla "Sıfır Atık" temalı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 

Kemal Terkan koordinatörlüğünde, Tuğçe Hobek ve Büşra Enez öğretmenlerin katkılarıyla hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm ve doğal kaynakların korunması konularında bilinçlendirildi.

Etkinlik boyunca öğrenciler; kâğıt, plastik, cam ve metal atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasına yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Okul genelinde kurulan geri dönüşüm noktaları ile atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması hedeflenirken, öğrenciler hazırladıkları afiş ve sunumlarla sıfır atık kültürünü akranlarına ve velilerine aktardı. Etkinliğe katılan Fungistanbul grubunun düzenlediği workshop ve verdiği konser ise öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı; sanat ve çevre bilincini bir araya getiren bu çalışmalar güne ayrı bir renk kattı.

Gün boyunca öğrenciler, atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetlerle kırmızı halıda bir defile gerçekleştirerek geri dönüşümün yaratıcı yönünü sergiledi. Sıfır atık temalı bilgi yarışmaları ve oyunlar ise hem eğlenceyi hem de öğrenmeyi bir araya getirerek öğrencilerin etkinliğe coşkuyla katılmasını sağladı.

ÖĞRENCİLERDEN GELECEĞE "SIFIR ATIK" MESAJI

Projenin koordinatörü Kemal Terkan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sıfır atık, yalnızca bir geri dönüşüm faaliyeti değil; bir yaşam biçimidir. Öğrencilerimiz bu bilinci okulda kazanarak hem kendi hayatlarına hem de ailelerine taşıyor. Bu proje, koordinatörlüğümde ve Tuğçe ve Büşra hocalarımızın da katkılarıyla hayata geçirildi. Türkiye'de Emine Erdoğan, Alparslan Bayraktar ve Samed Ağırbaş'ın sıfır atık konusunda yürüttüğü yoğun çalışmalar büyük önem taşıyor; bu bağlamda çocuklarımızın da aynı bilinçle yetişmesi bizim için ayrıca değerli. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimiz."

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çevre ve sürdürülebilirlik politikalarıyla uyumlu olarak yürütülen etkinlik, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik sonunda çevre dostu davranışları benimseyen öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

Orbay Ortaokulu, sıfır atık uygulamalarını okul kültürünün kalıcı bir parçası hâline getirerek önümüzdeki dönemde de benzer çevre projelerini sürdürmeyi planlıyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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