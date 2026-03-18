Etkileyici hikayesi, görkemli yapım kalitesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkan Kuruluş Orhan dizisinin ilk bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı yapımda Orhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor. Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen Kuruluş Orhan, güçlü anlatımıyla şimdiden adından söz ettirmeyi başardı. Peki, Kuruluş Orhan 18. bölüm tek parça HD nereden izlenir?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İmkansız Sevda Ölümle mi Sınanacak?

Uğradığı saldırının ardından ölümle yüz yüze gelen Flavius'un son anları sarayda büyük bir sarsıntı yaratır. Son nefesinde iman eden Flavius için yolun sonu mu gelmiştir? Bir karanfille başlayan bu imkânsız sevda, şimdi ölümle mi sınanacaktır?

Orhan ve Fatma Arasında Kırılma!

Orhan Bey, Flavius ve Fatma arasında yaşananları öğrenir. Büyük bir acının gölgesinde kalan bu gerçek, Orhan ve Fatma arasında derin bir kırılmaya yol açar. Bu yüzleşme, iki kardeşin arasındaki bağı nasıl etkileyecektir?

Asporça'ya Evlilik Emri!

İmparator'dan gelen mektup Asporça'yı büyük bir çıkmazın içine sürükler. Orhan'la evlenmesi gerektiğini öğrenen Asporça ne yapacaktır? Orhan Bey bu evlilik meselesine nasıl yaklaşacaktır? Bu karar, düşmanlıkla örülü dengeleri değiştirecek midir?

Nilüfer Sarsılıyor!

İmparator'un mektubu Nilüfer Hatun'un eline geçer. Okudukları karşısında derinden sarsılan Nilüfer, Asporça'nın Sultan Orhan'a aşık olduğuna inanır. Bu gelişme Nilüfer'i nasıl bir stratejiye sürükleyecektir? Orhan, Nilüfer ve Asporça arasında örülen kader ağı sarayda nasıl bir fırtına koparacaktır?

Alaeddin'e Hain Saldırı!

Sultan Orhan, Şahinşah'a son bir uyarı yapmak üzere Alaeddin'i elçi olarak gönderir. Ancak Şahinşah geri adım atmaz ve kahpece saldırır. Alplarını kaybeden Alaeddin ölümle burun buruna gelir. Alaeddin şehit mi olacaktır?

Sultan Orhan'dan İntikam Hamlesi!

Flavius ve Alaeddin'in acısıyla sarsılan Sultan Orhan, intikam yemini eder. Gözünü Karacahisar'a diken Orhan Gazi, kaleyi bir gecede almak için harekete geçer. Sultan Orhan, Karacahisar'da yeniden sancağını dalgalandırabilecek midir?

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 18000 m18 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.

Yine plato içerisinde 1800 m uzunluğunda 1818 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 180 bin m18 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

180 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 1818 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 180 bin m18 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;

Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.

318 Ana cast dışında dizinin çekimlerinde oyunculara Bozdağ Film bünyesinde bulunan 180 kişilik koreografi ekibi eşlik etti. Dizinin birinci bölüm çekimlerinde de 180 binden fazla yardımcı oyuncu yer aldı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ

Mert Yazıcıoğlu - Orhan Bey

Dedesi Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Bey, babası Osman Gazi. Adı Orhan namı Gazi. Beyliğin istikbali, alpların umudu. Pusatı amansız sevdası coşkun. Kutlu gazanın lideri. Toprağı kılıcıyla vatan, adaletiyle imar etmek için geliyor. Her adımı bir çağın habercisi her sözü devletin temeli…

Barış Falay - Şahinşah Bey

Osman Bey'in can yoldaşı. Sözünü esirgemez asla geri adım atmaz. Onun için gelenek asla yanılmaz; yenilikse maceradır.

Mahassine Merabet - Nilüfer Hatun

Aşkıyla büyüdü, inancıyla yeniden var oldu. Sevdayla yoğrulmuş, mücadeleyle bilenmiş bir yürek.

Bennu Yıldırımlar - Malhun Hatun

Evlatlarının anası, devletin vakarı. Şefkatiyle ailesinin, duruşuyla obanın direği…

Şükrü Özyıldız - Flavius

Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu. Surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi.

Burak Sergen - Tekfur Saroz

Bursa Tekfuru. Şehrinin yılmaz koruyucusu. Savaş onun doğasında var. Şehrine kalkanını değil canını siper eder.

Çağrı Şensoy - Cerkutay

Kılıcıyla yeni toprakları kalbiyle yurdunu buldu. Hem savaşın hem sadakatin adı.

Yiğit Uçan - Boran

Kılıcı zafere yakın, yüreği korkudan uzak sancağın rüzgarıdır cesareti.

Belgin Şimşek - Gonca Hatun

Sevdası kadar dik, umudu kadar güçlü evlat özlemi onun en büyük sınavı.

Ömer Faruk Aran - Alaeddin Bey

İlimde derin, savaşta maharetli. Obada çoğu zaman irfanın sesi ama meydan okumak da ister.

Can Atak - Kara Halil

Dostluğu sarsılmaz, aklı yanılmaz. Siyasetin ustası, Orhan Bey'in can yoldaşı.

Sevinç Kıranlı - Didar

Selçuklu sarayında yetişti Kayı obasında var oldu. Sözünün ağırlığı hem zekasından hem de asaletinden.