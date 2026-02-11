Etkileyici hikayesi, görkemli yapım kalitesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkan Kuruluş Orhan dizisinin ilk bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı yapımda Orhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor. Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen Kuruluş Orhan, güçlü anlatımıyla şimdiden adından söz ettirmeyi başardı. Peki, Kuruluş Orhan 14. bölüm tek parça HD nereden izlenir?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bursa'da Tehlikeli Oyun: İç Karışıklık Kapıda

Yerleşme telaşının sürdüğü Bursa'da karanlık eller devreye girer. Sultan Orhan'ın yükselişini durdurmak isteyenler, şehri içeriden karıştırmaya çalışır. Bu hain girişimin arkasında kim vardır? Sultan Orhan, iç savaşı başlamadan engelleyebilecek midir?

Prenses Asporça Cephesinde Savaş Kararı

Asporça'nın Sultan Orhan'a duyduğu öfke her geçen gün büyür. Babasının Sultan Orhan'la evlilik teklifinde bulunması ve Sultan Orhan'ın İznik için gizli bir ajanda yürütmesi, Asporça'yı geri dönüşü olmayan bir noktaya sürükler. İpleri tamamen eline almaya kararlı olan Asporça, Orhan'a karşı savaş başlatmak üzere harekete geçer. Dafne'ye Nilüfer Hatun'u kendisine getirmesini emreder. Dafne bu tehlikeli emri yerine getirebilecek midir?

Nilüfer Hatun Ne Yapacak?

Nilüfer Hatun, İmparator'un kızını Sultan Orhan'la evlendirmek istediğini öğrendiğinde büyük bir sarsıntı yaşar. Bu gelişme karşısında Nilüfer Hatun'un tavrı ne olacaktır? Sessiz kalacak mı, yoksa bu oyunu bozacak bir hamle mi yapacaktır?

Kanlı Baskın: İpler Kopuyor

Asporça'nın bir diğer planı devreye girer. Flavius, Orhan'ın birliğine baskın düzenler ve alplar şehit düşer. Bu haberle öfkesi doruğa çıkan Sultan Orhan, artık geri adım atmayacaktır. Sulhu bozan bu saldırının hesabını hem Asporça'dan hem de Flavius'tan sormaya kararlıdır. Sultan Orhan'ın ilk hamlesi nereye olacaktır?

Demirhan ve Germiyan İttifakı

Sultan Orhan'ı yalnız bırakmak isteyen Demirhan, planlarını genişletir. Germiyanoğlu Mehmet'le iş birliği yapan Demirhan, bir yandan Orhan'ı yıpratırken diğer yandan Mehmet'in hedefi nettir: Alaeddin Bey. Alaeddin ve Gonca çıktıkları Germiyan yolculuğunda kurulan alçakça tuzaklardan kurtulabilecek midir?

Dursun'un Sırrı Ortaya Çıkıyor

Demirhan, kardeşi Dursun'un Karesi olduğunun açığa çıkmasıyla sarsılır. Sultan Orhan, Dursun'u zindana attırır. Demirhan, kardeşini kurtarmak için ne kadar ileri gidecektir? Halime ise Dursun'un ihanetini öğrendiğinde yıkılır. Sevdiği adamın kaçmasına engel olmak için onu oklar. Dursun, sevdiğinin ellerinde mi can verecektir?

Şahinşah'ın Şer İttifakı

Öte yanda Şahinşah, zulme uğrayan ahalinin öfkesini Demirhan'la kurduğu şer ittifakına taşır. Babasının gerçek yüzüyle yüzleşen Yiğit büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Şahinşah'ın hırsı nelere yol açacaktır? Sultan Orhan, hem açık hem gizli düşmanlara karşı bu çok cepheli mücadeleyi nasıl sürdürecektir?

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 14000 m14 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.

Yine plato içerisinde 1400 m uzunluğunda 1414 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 140 bin m14 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

140 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 1414 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 140 bin m14 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;

Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.

314 Ana cast dışında dizinin çekimlerinde oyunculara Bozdağ Film bünyesinde bulunan 140 kişilik koreografi ekibi eşlik etti. Dizinin birinci bölüm çekimlerinde de 140 binden fazla yardımcı oyuncu yer aldı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ

Mert Yazıcıoğlu - Orhan Bey

Dedesi Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Bey, babası Osman Gazi. Adı Orhan namı Gazi. Beyliğin istikbali, alpların umudu. Pusatı amansız sevdası coşkun. Kutlu gazanın lideri. Toprağı kılıcıyla vatan, adaletiyle imar etmek için geliyor. Her adımı bir çağın habercisi her sözü devletin temeli…

Barış Falay - Şahinşah Bey

Osman Bey'in can yoldaşı. Sözünü esirgemez asla geri adım atmaz. Onun için gelenek asla yanılmaz; yenilikse maceradır.

Mahassine Merabet - Nilüfer Hatun

Aşkıyla büyüdü, inancıyla yeniden var oldu. Sevdayla yoğrulmuş, mücadeleyle bilenmiş bir yürek.

Bennu Yıldırımlar - Malhun Hatun

Evlatlarının anası, devletin vakarı. Şefkatiyle ailesinin, duruşuyla obanın direği…

Şükrü Özyıldız - Flavius

Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu. Surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi.

Burak Sergen - Tekfur Saroz

Bursa Tekfuru. Şehrinin yılmaz koruyucusu. Savaş onun doğasında var. Şehrine kalkanını değil canını siper eder.

Çağrı Şensoy - Cerkutay

Kılıcıyla yeni toprakları kalbiyle yurdunu buldu. Hem savaşın hem sadakatin adı.

Yiğit Uçan - Boran

Kılıcı zafere yakın, yüreği korkudan uzak sancağın rüzgarıdır cesareti.

Belgin Şimşek - Gonca Hatun

Sevdası kadar dik, umudu kadar güçlü evlat özlemi onun en büyük sınavı.

Ömer Faruk Aran - Alaeddin Bey

İlimde derin, savaşta maharetli. Obada çoğu zaman irfanın sesi ama meydan okumak da ister.

Can Atak - Kara Halil

Dostluğu sarsılmaz, aklı yanılmaz. Siyasetin ustası, Orhan Bey'in can yoldaşı.

Sevinç Kıranlı - Didar

Selçuklu sarayında yetişti Kayı obasında var oldu. Sözünün ağırlığı hem zekasından hem de asaletinden.