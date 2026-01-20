Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ve "Kürt Mehmet" lakabıyla tanınan iş insanı Mehmet Kaplankıran, Ocak 2026 itibarıyla hayatını kaybetti. Peki, "Kürt Mehmet" lakaplı Mehmet Kaplankıran kimdir, ne iş yapıyor? Mehmet Kaplankıran neden öldü? Detaylar haberimizde.

'KÜRT MEHMET' LAKAPLI MEHMET KAPLANKIRAN KİMDİR?

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan "Kürt Mehmet" lakaplı iş insanı Mehmet Kaplankıran, Almanya'daki ticari faaliyetleri ve sosyal çevresiyle tanınan bir isimdi. Berlin merkezli yaşamını sürdüren Kaplankıran, özellikle son yıllarda kamuoyunda artan şekilde gündeme gelmişti.

Kaplankıran, uzun süredir restoran işletmeciliği, bahis sektörü, oyun salonları ve benzeri ticari alanlarda faaliyet gösteren bir iş insanı olarak biliniyordu. Almanya'daki Türk ve Kürt topluluklarında tanınan bir figür haline gelmişti.

MEHMET KAPLANKIRAN NEDEN ÖLDÜ?

Sedat Peker, sosyal medya üzerinden "Kürt Mehmet" lakaplı Mehmet Kaplankıran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölüm haberine ilişkin resmi makamlar tarafından henüz net bir açıklama yapılmadı.

Kaplankıran'ın ölüm nedeniyle ilgili şu ana kadar resmî bir teyit veya açıklama bulunmamakta; bunun bir saldırı sonucu mu, bir hastalık nedeniyle mi olduğu bilinmiyor.

Öte yandan, Kaplankıran Aralık 2025'te Berlin'deki villasına düzenlenen silahlı saldırı ile de gündeme gelmişti. Yaklaşık 20 el ateş edilen saldırıda Kaplankıran ve ailesi yaralanmadan kurtulmuş, olayın "Daltonlar" isimli organize suç örgütüyle bağlantılı olup olmadığı Alman polisi tarafından araştırılmıştı.

Bu saldırının ve ölüm haberinin bağlantısı henüz netleşmediğinden, kamuoyu ve medya organları olayın nedenini tartışmaya devam ediyor.

MEHMET KAPLANKIRAN NE İŞ YAPIYOR?

Mehmet Kaplankıran, Almanya'nın Berlin kentinde faaliyet gösteren bir iş insanıydı. İş çevrelerinde geniş bir ağ kurmuş olan Kaplankıran, çeşitli sektörlerde yatırımlara sahipti.

Özellikle restoran işletmeciliği, bahis sektörü ve oyun salonları gibi alanlarda faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Bu sektörlerdeki iş ilişkileri ve ticari faaliyetler, onun Almanya'daki tanınmış bir figür olmasına katkıda bulundu.

Berlin'de ticari hayatının yanı sıra sosyal etkinliklerde yer aldığı ve topluluk içinde etkin bir isim olduğu da biliniyordu.

MEHMET KAPLANKIRAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Mehmet Kaplankıran'ın kesin doğum tarihi ve yaşıyla ilgili resmî olarak teyit edilmiş bir bilgi mevcut değil.

MEHMET KAPLANKIRAN NERELİ?

Mehmet Kaplankıran'ın aslen Türkiye'nin Bingöl ilinden olduğu belirtiliyor. Kürt kökenli bir aileden geldiği ve Berlin'de yaşayan iş insanı olarak tanındığı biliniyor.