Kuduz, Lyssavirus'un yol açtığı ve hayvanlardan insana geçen ölümcül bir hastalık. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne (HSGM) göre ağırlıklı olarak kuduz bir hayvanın ısırmasıyla bulaşıyor; hayvanın enfekte salyasının açık bir yaraya değmesi ve tırmalama da bulaşma yolları arasında. Tarım ve Orman Bakanlığı ise Erzurum ve Malatya'nın da aralarında olduğu 14 ilde tilkiler için havadan 815 bin 200 doz oral kuduz aşı yemi bırakıyor. Erzurum'da çalışma 18 Kasım 2026'da başladı.

KUDUZ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Kuduz, hayvanlardan insana geçen (zoonotik) akut bir virüs hastalığı ve insanlarda da birçok memelide de beyin ile omurilikte iltihaba yol açıyor. HSGM'nin kuduz sayfasına göre bulaşma büyük ölçüde kuduz hayvanın ısırmasıyla oluyor. Enfekte salyanın mevcut yaralara bulaşması, tırmalama ve gıda yoluyla bulaşma da bildiriliyor. İnsan vakalarının çoğu kuduz köpeklerin ısırıklarından kaynaklanıyor.

HSGM'nin listesinde köpek, kedi, tilki, çakal ve kurt virüsü taşıyan hayvanlar olarak geçiyor. Bu hayvanlar hastalığı çiftlik hayvanlarına ve insanlara bulaştırabiliyor.

KUDUZ ÖLÜMCÜL MÜ?

Evet. HSGM'ye göre klinik belirtiler başladıktan sonra hastalık ölümle sonuçlanıyor, ama aşıyla önlenebiliyor. Kurumun aktardığı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 59 binden fazla kişi kuduz yüzünden ölüyor.

KUDUZ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

HSGM'ye göre kuduzun kuluçka süresi genellikle 14 ile 90 gün arasında. Bu süre 1 yıla kadar uzayabiliyor; insanda kaydedilen en uzun kuluçka süresi 19 yıl. Sürenin uzunluğu bulaşan virüsün miktarına, yaranın büyüklüğüne, ısırılan yerin başa yakınlığına ve ısırıktan sonra yaranın temizlenip temizlenmediğine göre değişiyor.

HAYVAN ISIRIRSA NE YAPILMALI?

HSGM, ısırık ya da tırmalamadan sonra yaranın vakit kaybetmeden bol su ve sabunla iyice yıkanmasını, ardından alkol ya da tentürdiyot gibi iyotlu bir antiseptik sürülmesini istiyor. Göz, ağız ya da burun temas ettiyse bu bölgeler bol suyla yıkanmalı. Sonra en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. Temas sonrası kuduz aşısı hekimin değerlendirmesine göre yapılıyor ve hekimin düzenlediği aşı programının aksatılmaması isteniyor.

Kurum ayrıca kedi ve köpeklere her yıl kuduz aşısı yapılmasını, evcil hayvanların geceleri serbest bırakılmamasını öneriyor. Hasta, garip davranan ya da ölü hayvanlara yaklaşılmamalı; böyle bir hayvan görülünce belediyeye, muhtarlığa ya da tarım ve orman müdürlüklerine haber verilmeli.

TİLKİLERE AŞI YEMİ ATILAN 14 İL HANGİLERİ?

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonundaki çalışma Erzincan, Adana, Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mersin, Muş, Osmaniye, Sivas ve Tunceli'yi kapsıyor. İHA'nın 21 Kasım 2026 tarihli haberine göre toplam 55 bin kilometrekarelik alana uçaklarla 815 bin 200 doz oral aşı yemi bırakılması planlandı. Yemlerin dış katmanı tilkilerin ilgisini çekecek şekilde hazırlanmış, içinde aşı kapsülü var.

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün açıklamasına göre ilde havadan aşılama 18 Kasım'da başladı. Yemler Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Palandöken, Pasinler, Tekman ve Yakutiye ilçelerinin kırsal ve ormanlık alanlarına bırakıldı. Ekiplerin bu ilçelerdeki saha kontrolleri sürüyor.

AŞI YEMİ BULANLAR NE YAPMALI?

Erzurum'daki yetkililer, aşılama yapılan bölgelerde yaşayanların doğada buldukları yemlere dokunmamasını, kapsülleri açmamasını ve çocuklarını bu konuda uyarmasını istedi. Aşı kapsülüne temas eden kişinin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.