Erzurum'da yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında 8 ilçede tilkilere yönelik havadan oral aşılama çalışması başlatıldı.

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kuduz hastalığının yayılımını önlemek ve yaban hayatını koruma altına almak amacıyla yürütülen proje kapsamında önemli bir adım atıldı. 18 Kasım itibarıyla start verilen aşılama çalışmaları; Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Palandöken, Pasinler, Tekman ve Yakutiye ilçelerinin kırsal ve ormanlık alanlarında yoğunlaştırıldı.

Vatandaşlara "Dokunmayın" Uyarısı

Uçaklarla doğaya bırakılan ve tilkilerin koku alma duyularına hitap eden özel yemlerin içerisine gizlenen aşı kapsülleriyle yürütülen çalışmada, hayvanların bağışıklık kazanması hedefleniyor. Yetkililer, aşılama yapılan bölgelerde yaşayan vatandaşları doğada bulabilecekleri aşı yemlerine dokunmamaları, kapsülleri açmamaları ve çocukları bu konuda uyarmaları noktasında bilgilendirdi. Aşı kapsülüne temas edilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği hatırlatıldı. Kırsal bölgelerde yaban hayvanları ile evcil hayvanlar arasındaki temastan kaynaklanabilecek bulaşma riskini en aza indirmeyi amaçlayan çalışma ile hem hayvan sağlığının hem de halk sağlığının güvence altına alınması planlanıyor. Ekiplerin belirlenen 8 ilçedeki saha takip ve kontrol çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı