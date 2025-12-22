Kübra Süzgün dolandırıldı mı? Kübra Süzgün'ü kim nasıl dolandırdı?

Kübra Süzgün'ün yaşadığı dolandırıcılık iddiaları gündemde büyük yankı uyandırdı. Genç oyuncu ve babasının, izinsiz işlemler ve sahte belgeler üzerinden nasıl bir mağduriyete uğradıkları merak konusu oldu. Peki, Kübra Süzgün gerçekten dolandırıldı mı, olayın arkasında kimler var ve süreç nasıl ilerledi? Ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KÜBRA SÜZGÜN DOLANDIRILDI MI?

Evet, 16 yaşındaki çocuk oyuncu Kübra Süzgün ve babası Serkan Süzgün, iddialara göre bir dolandırıcılık sürecine maruz kaldı. Hem maddi hem de manevi olarak zor günler geçirdiklerini açıkladılar.

KÜBRA SÜZGÜN'Ü KİM DOLANDIRDI?

Ailenin açıklamalarına göre, Metin Kıcır isimli kişi sahte belgelerle Kübra Süzgün'ün haklarını kendisininmiş gibi göstererek maddi çıkar sağlamaya çalıştı. Ayrıca, iddialara göre avukat Nail Gönenli'nin bu sürece işbirliği yaptığı öne sürüldü.

KÜBRA SÜZGÜN NASIL DOLANDIRILDI?

Genç oyuncunun fotoğraflarının izinsiz kullanılması, sahte belgelerle haklarının gasp edilmesi ve hukuki süreçlerde manipülasyon yapılması yoluyla maddi ve manevi mağduriyet oluştuğu belirtiliyor. Açılan davaların reddedilmesi de aileyi zor durumda bıraktı.

KÜBRA SÜZGÜN ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ OLAYI NEDİR?

Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün, kızının dizide rol aldığı dönemde yaşanan süreçte Özge Özpirinçci aracılığıyla tutulan avukatın dolandırıcılık sürecine dahil olduğunu iddia etti. Ayrıca Özge Özpirinçci ile iletişim kurmaya çalıştıklarında yanıt alamadıklarını belirttiler.

KÜBRA SÜZGÜN KİMDİR?

Kübra Süzgün, 16 yaşında bir çocuk oyuncu. Son dönemde sosyal medyada paylaştığı videolarla hem kendi mağduriyetini hem de ailesiyle birlikte yaşadığı dolandırıcılık sürecini kamuoyuna duyurdu. Genç oyuncu, devletten ve toplumsal destek talep ederek içinde bulundukları zor durumu kamuoyuna aktardı.