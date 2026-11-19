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Kübra Güran Yiğitbaşı, 19 Şubat 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Daha önce akademisyen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Valisi olarak görev yapan Yiğitbaşı, İçişleri Bakanlığındaki ilk kadın bakan yardımcısı olmasıyla da gündeme geldi. Atamanın ardından siyasi parti temsilcilerinin açıklamalarıyla kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri olan Yiğitbaşı'nın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi ve babası kim? İşte eğitim hayatı, görevleri ve biyografisi...

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

1979 yılında Ankara'da doğan Kübra Güran Yiğitbaşı, çocukluk ve ilköğretim yıllarını babasının kaymakamlık görevi nedeniyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve ilçelerinde geçirdi. Eğitim hayatının sonraki dönemine Ankara'da devam eden Yiğitbaşı, Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde tamamlayan Yiğitbaşı, yüksek lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde yaptı. “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisans derecesi aldı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde ise “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” adlı teziyle 2012 yılında doktorasını tamamladı.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KAÇ YAŞINDA?

1979 doğumlu olan Kübra Güran Yiğitbaşı, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI NERELİ?

Kübra Güran Yiğitbaşı, Ankara doğumludur. Çocukluk ve ilköğretim yıllarını ise babasının görevleri nedeniyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde geçirmiştir.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI'NIN EŞİ KİM?

Kübra Güran Yiğitbaşı'nın eşi Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı'dır. Yiğitbaşı, evli ve üç çocuk annesidir.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI'NIN BABASI KİM?

Kübra Güran Yiğitbaşı'nın babası, emekli mülki idare amiri ve eski kaymakam Mustafa Güran'dır.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI'NIN GÖREVLERİ NELERDİR?

Akademik kariyerine Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Kübra Güran Yiğitbaşı, aynı bölümde Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent unvanlarıyla görev yaptı. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği ve Medya ve Çocuk gibi dersler verdi.

Üniversitede dekan yardımcılığı, fakülte yönetim kurulu ve fakülte kurulu üyeliği, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı ve kurumsal iletişim koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulundu.

Yiğitbaşı'nın görev geçmişinde öne çıkan diğer çalışmalar ve atamalar şöyle:

2016: 15 Temmuz temalı “Kalplerin Direnişi” belgeselini hazırladı. Belgesel, Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi ve TRT Belgesel'de yayımlandı.

2018: “Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım” adlı kitabı yayımlandı. “Dijital Çağda E-beveynlik” programı TRT'de 13 bölüm olarak ekrana geldi.

2019: Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliğine atandı.

2021: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

12 Mayıs 2022: Cumhurbaşkanlığı kararıyla Afyonkarahisar Valisi olarak atandı.

19 Şubat 2026: Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI OLARAK HANGİ GÖREVDEN SORUMLU?

İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından Yiğitbaşı'nın sorumluluk alanları da belirlendi. Bakanlığın görev dağılımına göre Yiğitbaşı; Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden sorumlu oldu.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI NEDEN GÜNDEMDE?

Kübra Güran Yiğitbaşı, İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığının ilk kadın bakan yardımcısı olarak görevlendirilmesi, kadınların iç güvenlik bürokrasisinde üst düzey yönetici olarak daha fazla yer almasına ilişkin değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.