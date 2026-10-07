KPSS SONUÇ EKRANI 2026 (e-Devlet ÖSYM giriş) KPSS Lisans sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Branş bazında sıralama!

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Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Branş bazında sıralama! Detaylar...

KPSS LİSANS SONUÇ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet, 2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı.

Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, sınavdan aldıkları puanları ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, KPSS puan bilgilerine çevrim içi olarak erişebiliyor.

2026 KPSS Lisans sonuçları için adayların ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama ekranını kullanması gerekiyor. Sonuç sorgulama işlemi internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

2026 KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Adayların sonuçlarını öğrenebilmek için ÖSYM’nin resmi sonuç ekranına giriş yapması gerekiyor.

Sonuç sorgulama işlemi sırasında adaylardan gerekli giriş bilgilerinin kullanılması isteniyor. KPSS sonuçlarına ulaşmak isteyen adayların kullanabileceği bilgiler şöyle:

T.C. kimlik numarası

ÖSYM aday şifresi

Aday sisteme giriş yaptıktan sonra KPSS sonuç bilgileri ekranda görüntülenebiliyor. Böylece adaylar açıklanan puanlarını resmi ÖSYM sistemi üzerinden kontrol edebiliyor.

Sonuç sorgulama işlemi için ÖSYM’nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi kullanılmalı.

KPSS SONUÇ EKRANI 2026 (E-DEVLET ÖSYM GİRİŞ)

2026 KPSS sonuç ekranı üzerinden adaylar sınav sonuçlarına ulaşabiliyor. ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi, KPSS sonuçlarının çevrim içi olarak görüntülenmesine imkân sağlıyor.

Adayların sonuç bilgilerine ulaşmak için ÖSYM’nin resmi sistemine giriş yapması gerekiyor. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nde ise e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor.

Sonuç sorgulama işlemi için adayların öncelikle ÖSYM’nin resmi internet sistemlerine yönelmesi gerekiyor. Sonuç ekranında gerekli kimlik ve aday giriş bilgilerinin kullanılmasıyla KPSS sonuç bilgileri görüntülenebiliyor.

KPSS 2026 sonuç ekranına ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulama yapabilir.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA!

2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların merak ettiği konulardan biri de branş bazında sıralama oldu.

Adayların branş bazında sıralamalarına ilişkin bilgiler konusunda ÖSYM tarafından yayımlanan resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor. Verilen bilgiler kapsamında 2026 KPSS sonuçlarının açıklandığı ve adayların puanlarını resmi sonuç ekranından görebildiği belirtiliyor.

Bu nedenle branş bazında sıralama konusunda adayların ÖSYM tarafından paylaşılacak resmi bilgileri esas alması gerekiyor.

2026 KPSS LİSANS SINAVINDA HANGİ SORU İPTAL EDİLDİ?

2026-KPSS Lisans değerlendirme sürecinde bir soru iptal edildi.

6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Alan Bilgisi oturumlarının madde analizleri incelendi.

Yapılan değerlendirme sonucunda Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi’ndeki 15 numaralı soru iptal edildi.

Söz konusu soru değerlendirme dışı bırakıldı ve puanlama işlemi bu karar doğrultusunda gerçekleştirildi.

Dolayısıyla Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi’nde 15 numaralı soru, adayların değerlendirmesinde dikkate alınmadı.

2026 KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2026-KPSS sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerli olacak.

Bu süre içerisinde yeni bir KPSS yapılmaması durumunda mevcut puanların, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar kullanılmaya devam edeceği belirtiliyor.

2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar,2026 KPSS Lisans sonuçlarına ulaşılabilir. Adayların sonuçlarını öğrenirken ÖSYM dışındaki doğrulanmamış kaynaklar yerine resmi sonuç sistemini kullanması elde ettikleri puanları belirtilen geçerlilik süresi içerisinde kullanabilecek.