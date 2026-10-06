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Kayseri Melikgazi'de 35 yaşındaki kişi boş arazide ağaca asılı ölü bulundu

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 35 yaşındaki bir kişi, boş bir arazide ağaca asılı halde ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 35 yaşındaki bir kişi, boş arazide ağaca asılı halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2180. Cadde üzerinde bulunan boş bir arazide meydana gelen olayda, Osman T.'yi (35) ağaçta asılı halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Osman T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Osman T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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