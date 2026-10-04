KPSS sınavından en erken ne zaman çıkılır? KPSS Ön Lisans sınavında kaçıncı dakikada çıkılır, erken çıkış var mı, ne zaman çıkılabilir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2026- Kpss Ön Lisans sınavı 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nde de 2026- Kpss Ön Lisans sınavının tarihi 4 Ekim 2026 olarak yer alıyor. Adayların sınav öncesinde merak ettiği konuların başında ise sınavın başlangıç ve bitiş saati ile sınav devam ederken salondan çıkış kuralları geliyor. Peki, Kpss sınavından en erken ne zaman çıkılır? KPSS sınavında kaçıncı dakikada çıkılır, erken çıkış var mı, ne zaman çıkılabilir? Detaylar...

KPSS SINAVIND ERKEN ÇIKIŞ VAR MI?

Evet, erken çıkış var. KPSS Ön Lisans'ta adaylar ilk 100 dakika dolmadan çıkamaz, ayrıca son 15 dakika içinde de çıkış yapılamaz. Buna göre 10.15'te başlayan sınavda 11.55 ile 12.10 arasında salondan çıkılabilir.

KPSS SINAVINDAN EN ERKEN NE ZAMAN ÇIKILIR?

KPSS Ön Lisans sınavında toplam cevaplama süresi 130 dakika olacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 130 dakikalık sürenin ardından 12.25'te tamamlanacak.

Ancak adayların sınav başladıktan hemen sonra salondan ayrılması mümkün olmayacak. KPSS Ön Lisans'ta ilk 100 dakika tamamlanmadan sınav salonundan çıkılamayacak. Buna göre sınavın 10.15'te başlaması halinde ilk 100 dakikalık süre 11.55'te tamamlanacak.

ÖSYM'nin sınav kurallarında da sınav başladıktan sonra ilk 100 dakika ile son 15 dakika içerisinde adayların sınavdan çıkmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor.

KPSS SINAVINDA KAÇINCI DAKİKADA ÇIKILIR?

KPSS Ön Lisans sınavında adaylar, ilk 100 dakika dolduktan sonra sınav bitmeden salondan ayrılabilecek. Sınav 10.15'te başladığı için bu süre 11.55'te dolacak.

Bununla birlikte sınavın son 15 dakikasında da çıkış yapılamayacak. 130 dakikalık sınav süresinin son 15 dakikası, 12.10 ile 12.25 arasındaki bölüm olacak.

Dolayısıyla sınavdan çıkış için izin verilen zaman aralığı 11.55-12.10 olarak belirtiliyor. Sınavın tamamlanmasını bekleyen adaylar ise 12.25'te sürenin sona ermesiyle sınavdan çıkabilecek. ÖSYM'nin sınav kurallarında, cevaplamasını sınav bitmeden tamamlayan adayların cevap kağıdı ve soru kitapçığını salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebileceği ifade ediliyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS Ön Lisans sınavı 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Buna göre sınav 12.25'te sona erecek.

Adayların sınav binalarına alınması ise 10.00'da sona erecek. Bu nedenle adayların sınav günü belirtilen saatten önce sınav binasında bulunması gerekiyor.

Özetle:

Sınav başlangıcı: 10.15

Sınav süresi: 130 dakika

İlk çıkış yapılabilecek saat: 11.55

Son 15 dakikada çıkış: Yapılamaz

Sınav bitişi: 12.25

Bu bilgiler, verilen KPSS Ön Lisans sınav süresi ve ÖSYM'nin sınav salonundan çıkış kurallarına göre düzenlenmiştir.