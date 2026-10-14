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KPSS SINAV YERLERİ (KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi) 2026 ortaöğretim KPSS sınav yerlerine nereden, nasıl bakılır?

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KPSS SINAV YERLERİ (KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi) 2026 ortaöğretim KPSS sınav yerlerine nereden, nasıl bakılır?
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2026 KPSS Ortaöğretim sınavı öncesinde adayların sınav yerlerine ilişkin bekleyişi sona erdi. ÖSYM, sınava giriş belgelerini erişime açarken adaylar da sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini öğrenmek için araştırmalarına başladı. Peki, 2026 ortaöğretim KPSS sınav yerlerine nereden, nasıl bakılır? KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden alınır? Detaylar haberimizde.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adayların merakla beklediği sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan belgelerle birlikte adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri de belli oldu.

KPSS SINAV YERLERİ

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adayların sınav yeri bilgileri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava giriş belgelerini 14 Ekim 2026 Çarşamba günü erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

2026 ORTAÖĞRETİM KPSS SINAV YERLERİNE NEREDEN, NASIL BAKILIR?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek. Sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini öğrenmek isteyen adayların https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapmaları gerekiyor.

Adaylar, sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişerek sınava giriş belgelerini edinebilecek. Sınava Giriş Belgesi'nde adayların sınava katılacakları yer bilgileri yer alıyor.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre sınav binası ve salonlarına atanma işlemleri tamamlandı. 14 Ekim 2026 Çarşamba günü erişime açılan belgeler aracılığıyla adaylar, sınava girecekleri yeri önceden öğrenebilecek.

Sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için adayların giriş belgelerinde belirtilen adresi önceden kontrol etmesi ve ulaşım planlarını buna göre yapması gerekiyor. ÖSYM'nin duyurusunda, sınav binalarına giriş saatine ilişkin önemli bir hatırlatma da yer aldı. Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Lise mezunu adayların katılacağı Kamu Personel Seçme Sınavı, saat 10.15'te başlayacak.

Sınavın süresi 130 dakika olarak belirlendi. Sınava katılacak adayların, sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salon bilgilerini kontrol etmeleri ve sınav günü için gerekli hazırlıklarını bu bilgilere göre yapmaları gerekiyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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