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KPSS sınav iptali SON DAKİKA! KPSS lisans sınavı iptal edilir mi? Şanlıurfa KPSS olayı nedir?

KPSS sınav iptali SON DAKİKA! KPSS lisans sınavı iptal edilir mi? Şanlıurfa KPSS olayı nedir?
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6 Eylül'de gerçekleştirilen 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından sınavın iptal edilip edilmeyeceği gündeme geldi. Sınav merkezlerinde yaşandığı belirtilen sorunlara ilişkin sosyal medya paylaşımları sonrası oluşan iddialarla ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir iptal kararı bulunmuyor. Peki, KPSS lisans sınavı iptal edilir mi? Şanlıurfa KPSS olayı nedir? Detaylar haberimizde.

6 Eylül'de gerçekleştirilen 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından sınavın iptal edilip edilmeyeceği yönündeki iddialar gündeme geldi. Bazı adayların sınav merkezlerinde yaşandığını belirttiği sorunlara ilişkin sosyal medya paylaşımları, "KPSS iptal edildi" iddialarının yayılmasına neden oldu.

KPSS SINAV İPTALİ SON DAKİKA!

Ancak şu aşamada 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun iptal edildiğine ilişkin ÖSYM tarafından yayımlanmış resmi bir karar bulunmuyor. Sosyal medyada yer alan sınavın iptal edildiği yönündeki iddiaların da şu aşamada resmi bir karşılığı bulunmuyor.

KPSS LİSANS SINAVI İPTAL EDİLİR Mİ?

Mevcut durumda sınavın iptal edildiğini gösteren resmi bir ÖSYM duyurusu bulunmuyor. 6 Eylül'de düzenlenen 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun iptal edildiğine ilişkin ÖSYM tarafından yayımlanmış resmi bir karar açıklanmış değil.

ŞANLIURFA KPSS OLAYI NEDİR?

Şanlıurfa KPSS olayı, 6 Eylül'de gerçekleştirilen 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından sınav merkezlerinde yaşandığı belirtilen sorunlarla ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Şanlıurfa Osmanbey Kampüsü gibi bazı merkezlerde veya münferit salonlarda, sınav binasına belirlenen saatten sonra bazı adayların alındığı iddia edildi. Yaklaşık 50 adayın 10.15 ile 10.30 arasında binaya giriş yaptığı öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan bu iddiaların ardından "KPSS iptal edildi" ve "KPSS iptal edilecek mi?" şeklindeki paylaşımlar da gündeme geldi.

Ancak 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun iptal edildiğini gösteren resmi bir ÖSYM duyurusu bulunmuyor. Dolayısıyla sınavın iptal edildiği yönündeki sosyal medya iddialarının şu aşamada resmi bir karşılığı bulunmuyor.

6 Eylül'de düzenlenen 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla ilgili olarak sınavın iptal edildiğini gösteren resmi bir ÖSYM kararı bulunmuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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