2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM takvimine uygun olarak 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebiliyor. Önceki merkezi yerleştirme sonuçlarına göre KPSS P94 puanıyla atanabilecek kadrolar, alınan puana göre büyük farklılık gösteriyor. KPSS-2025/2 yerleştirmesinde destek personeli kadrosunun en düşük puanı 67,22, teknisyen kadrosunun 69,73, hemşire kadrosunun ise 79,19 oldu. Şoför ve güvenlik görevlisi gibi kadrolarda ise taban puanlar 86'nın üzerine çıktı. KPSS P94 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 ve 90 puanla hangi kadrolara atanılır, düşük puanla atanmak mümkün mü soruları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte puan aralıklarına göre KPSS P94 ile atanılabilecek kadrolar.

KPSS P94 55-60-65 PUAN İLE NEREYE ATANILIR?

Önceki dönem merkezi yerleştirme sonuçlarına göre 55-65 puan aralığı, merkezi yerleştirmede atanma ihtimalinin düşük olduğu bir aralık olarak öne çıkıyor. KPSS-2025/2 yerleştirmesinde ortaöğretim kadrolarının en düşük taban puanı 67,22 oldu.

Bu puan aralığındaki adaylar için kurumların belirli bir asgari KPSS P94 puanı şartıyla yaptığı alımlar öne çıkıyor. Bazı kurum ilanlarında asgari puan şartı 60 ya da 70 olarak belirlenebiliyor.

KPSS P94 70 PUAN İLE NEREYE ATANILIR?

70 puan civarındaki adaylar, önceki dönem verilerine göre destek personeli ve teknisyen kadrolarının bazı tercihlerinde şans yakalayabiliyor. KPSS-2025/2'de destek personeli 67,22, teknisyen ise 69,73 puanla en düşük yerleşme puanını gördü. Ayrıca İnfaz ve Koruma Memuru alımlarında başvuru şartı olarak en az 70 KPSS puanı aranıyor.

KPSS P94 75 PUAN İLE NEREYE ATANILIR?

75 puan civarındaki adaylar destek personeli, teknisyen, veteriner sağlık teknisyeni ve vagon teknisyeni gibi kadrolarda daha geniş bir tercih yelpazesine sahip oluyor. KPSS-2025/2'de veteriner sağlık teknisyeni kadrosu 70,53, vagon teknisyeni kadrosu ise 73,21 puanla en düşük yerleşme puanını gördü.

KPSS P94 80 PUAN İLE NEREYE ATANILIR?

80 puan civarındaki adaylar, önceki dönem verilerine göre aşçı ve hemşire kadrolarında da şans yakalayabiliyor. KPSS-2025/2'de aşçı kadrosunun en düşük puanı 76,70, hemşire kadrosunun ise 79,19 oldu. Hemşire kadrolarında ilgili alanda sağlık meslek lisesi mezunu olma şartı aranıyor.

KPSS P94 85 PUAN İLE NEREYE ATANILIR?

85 puan civarındaki adaylar, teknik ve sağlık kadrolarının büyük bölümünde rahat tercih yapabiliyor. KPSS-2025/2'de sağlık memuru kadrosu 81,08 puanla en düşük yerleşme puanını gördü. Bu puan aralığı, güvenlik görevlisi ve şoför kadrolarının taban puanlarına da yaklaşıyor.

KPSS P94 90 PUAN İLE NEREYE ATANILIR?

90 ve üzeri puan alan adaylar, ortaöğretim kadrolarının neredeyse tamamında güçlü bir tercih şansına sahip oluyor. KPSS-2025/2'de güvenlik görevlisi kadrosunun en düşük puanı 86,25, şoför kadrosunun 86,29 oldu. Hizmetli kadrolarında ise taban puan 93,50'ye kadar çıktı.

KPSS P94 TABAN PUANLARI

KPSS-2025/2 merkezi yerleştirmesinde ortaöğretim mezunlarına yönelik bazı kadroların en düşük ve en yüksek yerleşme puanları şöyle oldu:

Destek personeli: 67,22 - 99,40

Teknisyen: 69,73 - 90,30

Veteriner sağlık teknisyeni: 70,53 - 79,02

Vagon teknisyeni: 73,21 - 78,02

Aşçı: 76,70 - 84,52

Hemşire: 79,19 - 86,78

Sağlık memuru: 81,08 - 81,41

Güvenlik görevlisi: 86,25 - 89,80

Şoför: 86,29 - 93,20

Hizmetli: 93,50 - 96,58

Taban puanlar her yerleştirme döneminde kontenjan sayısına, kadroların niteliklerine ve aday sayısına göre değişiklik gösterebiliyor.