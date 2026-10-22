KPSS ortaöğretim iptal mi oldu, KPSS iptal mi oldu, ertelendi mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yaklaşık 3 milyon adayın katılacağı 2026-KPSS Ortaöğretim öncesinde sosyal medyada yayılan iddialar adayların kafasını karıştırdı. Sınava günler kala “KPSS Ortaöğretim iptal mi oldu?”, “KPSS ertelendi mi?” ve “25 Ekim’de KPSS var mı?” soruları en çok araştırılan konular arasına girdi.
Merak edilen sorunun yanıtı net: KPSS Ortaöğretim iptal edilmedi ve ertelenmedi. ÖSYM’nin takvimine göre sınav, planlandığı gibi 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sınav hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı. İşte KPSS Ortaöğretim’e dair son durum.
KPSS ORTAÖĞRETİM İPTAL Mİ OLDU?
Hayır, 2026-KPSS Ortaöğretim iptal edilmedi. ÖSYM’den sınavın iptaline ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Sınav, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nde 25 Ekim Pazar günü yapılacak oturumlar arasında yer almaya devam ediyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM ERTELENDİ Mİ?
Hayır, sınav ertelenmedi. ÖSYM’nin güncel takviminde 25 Ekim tarihi için herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Adayların sınav giriş belgeleri de 14 Ekim Çarşamba günü erişime açıldı.
KAFA KARIŞIKLIĞI NEREDEN ÇIKTI?
Sınava ilişkin iptal iddialarının, daha önce Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde yapılan bir sınav oturumunda bazı salonlarda mevzuata aykırılık tespit edilmesi üzerine ilgili adayların sınavlarının iptal edilmesiyle ilgili haberlerden kaynaklandığı düşünülüyor. Bu durum, yalnızca o salonlardaki adayları kapsıyordu ve 25 Ekim’deki KPSS Ortaöğretim sınavını etkilemiyor. Harran Üniversitesi de 25 Ekim’deki sınavın Şanlıurfa genelinde ve üniversite kampüslerinde yapılacağını duyurarak adayları yoğun trafiğe karşı yola erken çıkmaları konusunda uyardı.
KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026-KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Sınav binalarına son giriş saati 10.00 olarak belirlendi. Adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan 120 soruyu 130 dakikada cevaplayacak ve sınav saat 12.25’te sona erecek. Ek süre hakkı tanınan engelli adaylar ise 30 dakika ilave süre kullanabilecek.
SINAV NEREDE YAPILACAK?
Sınav, Türkiye’nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da, toplam 254 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
ÖSYM Başkanı Ersoy’un açıklamasına göre sınavda 415 bin 502 kişi görev yapacak. Sınav güvenliği için 32 bin 806 emniyet görevlisi sahada olacak, 578 ÖSYM temsilcisi de sınav merkezlerinde uygulamaları yerinde takip edecek. Sınav görevlilerinin eğitim süreci de tamamlandı.
KAÇ KİŞİ SINAVA GİRECEK?
2026-KPSS Ortaöğretim’e toplam 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Böylece lise KPSS, bu yılki KPSS oturumları arasında en yüksek başvuru sayısına ulaştı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 19 Kasım 2026’da açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi ve mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.