KPSS ortaöğretim iptal mi oldu, KPSS iptal mi oldu, ertelendi mi?

Sınav, Türkiye’nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da, toplam 254 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

ÖSYM Başkanı Ersoy’un açıklamasına göre sınavda 415 bin 502 kişi görev yapacak. Sınav güvenliği için 32 bin 806 emniyet görevlisi sahada olacak, 578 ÖSYM temsilcisi de sınav merkezlerinde uygulamaları yerinde takip edecek. Sınav görevlilerinin eğitim süreci de tamamlandı.

KAÇ KİŞİ SINAVA GİRECEK?

2026-KPSS Ortaöğretim’e toplam 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Böylece lise KPSS, bu yılki KPSS oturumları arasında en yüksek başvuru sayısına ulaştı.