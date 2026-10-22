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Sakarya Kocaali'de kamyonun açık damperi üst geçide çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

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Sakarya Kocaali'de kamyonun açık damperi üst geçide çarptı, 2 kişi ağır yaralandı
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Caferiye Mahallesi'nde açık kalan damperi üst geçide çarparak kopan kamyondaki 2 kişi ağır yaralandı. Kamyonun 150 metre ileride durabildiği kazada yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde açık kalan damperi üst geçide çarparak kopan kamyondaki 2 kişi ağır yaralandı.

Caferiye Mahallesi'nde K.S. idaresindeki 06 FJR 843 plakalı kamyon, taşıdığı toprağı boşalttıktan sonra damperi açık halde hareket etti.

Güzergahtaki bir üst geçide çarparak kamyondan kopan damper üst geçide takılı kaldı.

Kamyonun 150 metre ileride durabildiği kazada sürücü K.S. ile yanındaki H.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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