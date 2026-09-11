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KPSS Önlisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS Önlisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
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KPSS Önlisans sınavına hazırlanan binlerce aday, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak duyurunun ardından adaylar, KPSS Önlisans sınav giriş belgesi üzerinden sınava girecekleri okul ve salon bilgilerine ulaşabilecek.

Kpss Önlisans sınav yerleri için geri sayım sürerken adayların gözü Ösym'den gelecek açıklamaya çevrildi. “ Kpss Önlisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arayan adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi yakından takip ediyor.

KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Önlisans oturumu için geri sayım başladı. Önlisans mezunu adayların katılacağı KPSS Önlisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Sınava girecek adaylar ise sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Önlisans sınav giriş yerlerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor. Buna göre KPSS Önlisans sınav giriş belgelerinin eylül ayının son haftasında ÖSYM tarafından erişime açılması öngörülüyor.

Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sınav giriş belgesi yayımlandığında adayların T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yapmaları gerekecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS Önlisans sınav giriş belgesi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgelerini görüntüleyerek yazdırabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi renkli veya siyah-beyaz olarak alınabilecek. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için belgede yer alan sınav merkezi, bina, salon ve saat bilgilerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI SAAT KAÇTA?

KPSS Önlisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav günü sınav binasına giriş işlemlerinde sorun yaşamamak için ÖSYM tarafından açıklanacak kurallara ve sınav giriş belgesinde belirtilen bilgilere dikkat etmesi gerekiyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS Önlisans sınav yerlerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor. KPSS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandığında adaylar sınava girecekleri yeri AİS üzerinden öğrenebilecek. Adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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