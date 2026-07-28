KPSS Önlisans başvuruları başladı mı, 2 yıllık KPSS başvurular ne zaman başlıyor?

Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle KPSS Önlisans sınavına girecek adaylar için başvuru süreci büyük önem taşıyor. Başvuruların başlayacağı tarih, başvuruların nasıl yapılacağı ve sınav takvimine ilişkin detaylar araştırılırken, "2 yıllık KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusu arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adaylar, Ösym'nin resmi duyurularını beklemeyi sürdürüyor.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen önlisans mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adayların gözü 2026 KPSS Önlisans başvuru takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte başvuru ve sınav tarihleri netleşirken, adaylar "KPSS önlisans başvuruları başladı mı?", "KPSS başvurusu nasıl yapılır?" ve "KPSS önlisans sınavı ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 2026 KPSS Önlisans başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Önlisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 10 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde geç başvuru hakkından yararlanabilecek.

KPSS Önlisans sınavına katılacak adayların başvuru tarihlerini takip ederek işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlamaları gerekiyor.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS Önlisans başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Başvurular ayrıca ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek. Başvuru formunun eksiksiz doldurulmasının ardından sınav ücretinin yatırılmasıyla birlikte başvuru işlemi tamamlanmış olacak.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Önlisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınav sonuçlarının ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, KPSS puanlarıyla yapılacak merkezi yerleştirme ve tercih süreçlerini takip ederek kamu kurumlarındaki kadrolar için başvuruda bulunabilecek.