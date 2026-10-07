KPSS lisans sonuçları yanlış mı? 2026 KPPS lisans puanları yanlış mı hesaplandı, ne açıklama yapıldı? Son dakika!

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Kpss Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde erişime açılırken, bazı adayların sonuç ekranındaki puan ve netlerle ilgili yaptığı paylaşımlar gündem oldu. “ Kpss puanları yanlış mı hesaplandı?”, “2026 KPPS lisans sonuçlarında hata mı var?” sorularına yanıt aranırken, ÖSYM’nin değerlendirme sürecine ilişkin açıklaması da merak konusu oldu. Adayların gündeme getirdiği iddiaların ardından 2026 KPSS Lisans sonuçlarıyla ilgili son gelişmeler araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KPPS LİSANS PUANLARI YANLIŞ MI HESAPLANDI?

KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı adaylar puanlarının hesaplanmasında hata olduğunu öne sürdü. Ancak ÖSYM tarafından KPSS Lisans puanlarının yanlış hesaplandığına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sosyal medyada adayların kendi sonuçları üzerinden dile getirdiği “puanım yanlış hesaplandı” şeklindeki paylaşımlar şu aşamada iddia niteliği taşıyor.

ÖSYM'nin puan hesaplama işlemlerinde hata olduğuna ilişkin resmi bir duyuru bulunmazken, adayların sonuç ekranlarını ve puanlarını kendi cevaplarıyla karşılaştırarak yaptığı değerlendirmeler de tek başına resmi bir doğrulama anlamına gelmiyor.

KPSS LİSANS İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

2026 KPSS Lisans sınavında ÖSYM'nin resmi değerlendirmesine göre bir soru iptal edildi. İptal edilen soru, Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu'nda uygulanan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 15. soru oldu.

ÖSYM, sınav oturumlarına ilişkin madde analizlerinin incelendiğini, cevap anahtarlarının kontrol edildiğini ve adaylardan gelen itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiğini açıkladı.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için ise sosyal medyada gündeme gelen soru iptali veya cevap anahtarı değişikliği iddialarına ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle GY-GK oturumunda soru iptal edildiği ya da cevap anahtarının değiştirildiği yönündeki paylaşımlar resmi olarak doğrulanmış değil.

İPTAL EDİLEN SORUNUN PUANLAMAYA ETKİSİ NEDİR?

2026 KPSS Lisans sınavında ÖSYM'nin resmi değerlendirmesi sonucunda bir soru iptal edildi. İptal kararı, Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu'nda uygulanan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 15. soru için alındı. ÖSYM Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda soru değerlendirme dışında tutulurken, puan hesaplama işlemleri bu karar dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Söz konusu soru iptalinin yalnızca ilgili test ve oturum kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Bu durum, 2026 KPSS Lisans sınavındaki tüm oturumlarda soru iptali yapıldığı anlamına gelmiyor.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda soru iptali yapıldığı veya cevap anahtarının değiştirildiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarına ilişkin ise ÖSYM tarafından resmi bir açıklama bulunmuyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN ERİŞİME AÇILDI?

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi'nde 7 Ekim 2026 tarihinde erişime açıldı. Adaylar KPSS Lisans sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor.