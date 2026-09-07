Haberler

KPSS iptal mi edildi? SON DAKİKA! 2026 KPSS iptal mi edilecek, ne açıklama yapıldı?

KPSS iptal mi edildi? SON DAKİKA! 2026 KPSS iptal mi edilecek, ne açıklama yapıldı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 KPSS Lisans sınavının ardından sınavın iptal edilip edilmeyeceğine yönelik iddialar adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından ortaya atılan iddialar nedeniyle adaylar, "KPSS iptal mi edildi?", "2026 KPSS iptal olacak mı?" ve "KPSS yeniden mi yapılacak?" sorularına yanıt arıyor.

Sınav günü bazı sınav merkezlerinde yaşandığı öne sürülen ulaşım ve sınava giriş sorunları sonrasında gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Yaşanan gelişmelerin ardından sınavın tamamının iptal edilip edilmeyeceği merak edilirken, adaylar resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

KPSS İPTAL Mİ EDİLDİ?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun Türkiye genelinde iptal edildiğine ilişkin ÖSYM tarafından açıklanmış resmi bir karar bulunmuyor. Sınavın iptal edildiği veya tüm adaylar için yeniden uygulanacağı yönündeki iddiaların resmi bir açıklamayla doğrulanması gerekiyor.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonrasında ortaya çıkan iddialarla ilgili adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

ÖSYM'DEN KPSS İPTAL AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

ÖSYM tarafından 2026 KPSS'nin Türkiye genelinde iptal edildiğini veya sınavın tüm adaylar için yeniden yapılacağını açıklayan resmi bir duyuru bulunmuyor. Bu nedenle sınavın iptal edildiği yönündeki iddialar şu aşamada resmi bir karara dayanmıyor.

Sınav günü bazı merkezlerde yaşandığı belirtilen ulaşım ve giriş sorunlarıyla ilgili gelişmelerin, sınavın Türkiye genelinde iptal edildiği anlamına gelmediği belirtiliyor. ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmediği sürece adayların sosyal medyada yayılan doğrulanmamış iddialar yerine kurumun resmi duyurularını esas alması gerekiyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar

Nüfus raporu hazır! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Aziz başkan gerekeni yaptı!
Otomotiv devi frene bastı! Land Rover 4 bin kişiyle yolları ayıracak

Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Politikacıdan ülkeyi sarsan itiraf: Seçmenlerimle belediye binasında ilişkiye girdim!

Skandal siyasetçiden itiraf: Belediyede seçmenlerimle ilişkiye girdim
AHBAP'ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay'a gönderilecek

Toplayıp toplayıp depoda çürümeye bırakmış! Akıbetleri belli oldu
Antalya’da 5 yıldızlı otelde savaş gerilimi! Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Lüks otelde savaş gerilimi! Turistler tekme tokat birbirine girdi
Fenerbahçe'de sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu

Sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu