KPSS iptal mi edildi? SON DAKİKA! 2026 KPSS iptal mi edilecek, ne açıklama yapıldı?

Sınav günü bazı sınav merkezlerinde yaşandığı öne sürülen ulaşım ve sınava giriş sorunları sonrasında gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Yaşanan gelişmelerin ardından sınavın tamamının iptal edilip edilmeyeceği merak edilirken, adaylar resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

KPSS İPTAL Mİ EDİLDİ?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun Türkiye genelinde iptal edildiğine ilişkin ÖSYM tarafından açıklanmış resmi bir karar bulunmuyor. Sınavın iptal edildiği veya tüm adaylar için yeniden uygulanacağı yönündeki iddiaların resmi bir açıklamayla doğrulanması gerekiyor.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonrasında ortaya çıkan iddialarla ilgili adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

ÖSYM'DEN KPSS İPTAL AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

ÖSYM tarafından 2026 KPSS'nin Türkiye genelinde iptal edildiğini veya sınavın tüm adaylar için yeniden yapılacağını açıklayan resmi bir duyuru bulunmuyor. Bu nedenle sınavın iptal edildiği yönündeki iddialar şu aşamada resmi bir karara dayanmıyor.

Sınav günü bazı merkezlerde yaşandığı belirtilen ulaşım ve giriş sorunlarıyla ilgili gelişmelerin, sınavın Türkiye genelinde iptal edildiği anlamına gelmediği belirtiliyor. ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmediği sürece adayların sosyal medyada yayılan doğrulanmamış iddialar yerine kurumun resmi duyurularını esas alması gerekiyor.