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Koza TV, şirket kayıtlarına göre ADANA KOZA RADYO TELEVİZYON YAYINCILIĞI ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde yayın yapıyor. Kanalın hisselerinin tamamı 2023 yılında Ahmet Yılmaz'dan Sabriye Kılıç'a devredildi. 2010 yılında Adana'da bölgesel kanal olarak kurulan Koza TV, 2026'da ulusal yayın kararı aldı. Kanal, eski Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı yönetiminde 12 Ağustos 2026'da yeni yayın dönemine başladı. Koza TV'nin sahibi kim, kanalın yönetiminde kimler var, Koza TV hangi kanalda yayın yapıyor ve yayın kadrosunda hangi isimler bulunuyor soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Koza TV'nin sahiplik yapısı, kuruluş hikayesi, yayın kadrosu ve kanal bilgileri.

KOZA TV KİMİN?

Koza TV, ADANA KOZA RADYO TELEVİZYON YAYINCILIĞI ANONİM ŞİRKETİ çatısı altında yayın yapıyor. Şirketin hisseleri 2023 yılına kadar Ahmet Yılmaz'a aitti. Aynı yıl hisselerin tamamı Sabriye Kılıç'a devredildi. Böylece Koza TV'nin sahibi Sabriye Kılıç oldu.

KOZA TV'NİN SAHİBİ KİM?

Mevcut kayıtlara göre Koza TV'nin sahibi Sabriye Kılıç. Ancak kanalın sahiplik yapısı ve arkasındaki isimler hakkında kanal yönetimi tarafından ayrıntılı bir resmi açıklama yapılmadı. Kanalın ulusal yayına geçmesiyle birlikte sahiplik yapısına ilişkin çeşitli iddialar da kamuoyunda konuşulmaya başlandı.

KOZA TV NE ZAMAN KURULDU?

Koza TV, 2010 yılında Adana merkezli bölgesel bir televizyon kanalı olarak kuruldu. Kanal, uzun yıllar boyunca Adana ve çevresine yönelik yerel yayıncılık yaptı. 2026 yılında ise İstanbul merkezli ulusal bir haber kanalına dönüşme kararı aldı.

KOZA TV ULUSAL YAYINA NE ZAMAN GEÇTİ?

Özgür Çakmakçı, Ocak 2026'da Koza TV'nin ulusal bir haber kanalı olarak yayın yapacağını duyurdu. Mayıs 2026'da İstanbul ve Ankara kadroları oluşturulmaya başlandı. Kanal, 12 Ağustos 2026'da yeni yayın dönemine başladı. Koza TV'nin stüdyoları İstanbul Levent'teki MetroCity'de bulunuyor. Haber merkezi ise Ankara'da.

KOZA TV'NİN YÖNETİMİNDE KİM VAR?

Koza TV'nin yeni yapılanmasının başında Özgür Çakmakçı bulunuyor. Çakmakçı, daha önce Sözcü TV'de Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. Kanalın yaklaşık 80 kişilik bir kadroyla yayın yapmayı hedeflediği belirtiliyor.

KOZA TV YAYIN KADROSU

Koza TV kadrosunda şu isimler yer alıyor: Remziye Demirkol, Seda Selek, Buket Güler, Muratcan Altuntoprak, Gülşah İnce Demir, Gamze Dondurmacı, Sinem Gündem, Barış Keskin, Ozan Kelleci, Enver Kaptanoğlu, Hüda Aslan Yazıcı, Mehmet Bal, Özgen Bingöl ve Ercan Dalgıç. Kanalın haber bültenlerini Seda Selek, Gülşah İnce Demir, Muratcan Altuntoprak, Remziye Demirkol ve Buket Güler sunuyor.

KOZA TV HANGİ KANALDA?

Koza TV, Digiturk'te 614. kanaldan, D-Smart'ta ise 108. kanaldan izlenebiliyor. Kanalın yayınları ayrıca resmi YouTube hesabından canlı olarak takip edilebiliyor. Kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

KOZA TV FREKANS BİLGİLERİ

Türksat uydusu üzerinden Koza TV'yi izlemek isteyenler şu frekans bilgilerini kullanabilir:

Frekans: 12685 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30000

FEC: 2/3 (Otomatik)

KOZA TV ŞİRKET BİLGİLERİ

Kanalın ticari unvanı ADANA KOZA RADYO TELEVİZYON YAYINCILIĞI ANONİM ŞİRKETİ. Şirketin kuruluş yeri Adana olsa da kanal, ulusal yayına geçişle birlikte yayın faaliyetlerinin büyük bölümünü İstanbul ve Ankara'ya taşıdı.