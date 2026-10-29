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Konyaspor Galatasaray muhtemel 11’leri ve maç kadrosu! Konyaspor Galatasaray maçında kimler oynayacak, Osimhen kadroda mı?

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Konyaspor Galatasaray muhtemel 11’leri ve maç kadrosu! Konyaspor Galatasaray maçında kimler oynayacak, Osimhen kadroda mı?
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Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında lider Galatasaray, Konya deplasmanında Konyaspor’un konuğu oluyor. Fenerbahçe derbisindeki galibiyetin ardından zirvedeki yerini korumak isteyen sarı-kırmızılıların zorlu deplasman maçı öncesinde futbolseverler, “Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda?”, “saat kaçta?” ve “muhtemel 11’ler belli oldu mu?” sorularına yanıt arıyor.

Konyaspor – Galatasaray maçı yarın, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak. İki teknik direktörün de takımlarını 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya sürmesi bekleniyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal şifreli yayın yaptığı için maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Karşılaşma, beIN Sports’un dijital platformu TOD üzerinden de abonelikle izlenebilecek.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Konya’daki Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.

KONYASPOR’UN MUHTEMEL 11’İ

Teknik direktör İlhan Palut’un, takımını 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya sürmesi bekleniyor.

Konyaspor : Bahadır Han Güngördü, Arthur Masuaku, Chidozie Awaziem, Rayyan Baniya, Yhoan Andzouna, Marko Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Jean-Luc Dompé, Enis Bardhi, Deniz Türüç, Jackson Muleka.

GALATASARAY’IN MUHTEMEL 11’İ

Teknik direktör Okan Buruk’un da takımını 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya sürmesi bekleniyor.

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mario Lemina, Lucas Torreira; Barış Alper Yılmaz, Aleksey Batrakov, Osimhen ,Rafael Leao.

GALATASARAY’DA EKSİKLER

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı’dan cezası nedeniyle yararlanamayacak. Ailevi sebeplerle takımla birlikte Konya’ya gitmeyen Victor Osimhen’in ise maç günü kafileye katılması bekleniyor. Süper Lig’de 8 golle gol krallığı yarışında zirveyi paylaşan Nijeryalı golcünün maçta forma giyip giymeyeceği maç saatine yakın netlik kazanacak.

GALATASARAY LİGDE NE DURUMDA?

Galatasaray, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından ligde 22 puanla liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçının ardından 3 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde RAMS Park’ta Stuttgart’ı ağırlayacak.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı beIN Sports üzerinden izlenmesi öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

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