Konyaspor Galatasaray muhtemel 11’leri ve maç kadrosu! Konyaspor Galatasaray maçında kimler oynayacak, Osimhen kadroda mı?

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Konyaspor – Galatasaray maçı yarın, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak. İki teknik direktörün de takımlarını 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya sürmesi bekleniyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal şifreli yayın yaptığı için maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Karşılaşma, beIN Sports’un dijital platformu TOD üzerinden de abonelikle izlenebilecek.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Konya’daki Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.