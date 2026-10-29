Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

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Konyaspor – Galatasaray maçı yarın, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray’da Victor Osimhen’in ailevi sebeplerle takımla birlikte Konya’ya gitmediği, maç günü kafileye katılmasının beklendiği öğrenildi. İşte Konyaspor – Galatasaray maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. beIN Sports 1 şifreli yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.

BEİN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, beIN Sports’un dijital platformu TOD üzerinden yayına ulaşabilecek. TOD’da Süper Lig maçlarını izleyebilmek için ilgili pakete abone olunması gerekiyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma yarın, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında değişiklik yapılabileceği için güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Konya’daki Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Konyaspor, taraftarı önünde lider Galatasaray karşısında puan hedeflerken, sarı-kırmızılılar ise deplasmandan üç puanla dönerek liderliğini sürdürmek istiyor.

OSİMHEN KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda yer alan Victor Osimhen, ailevi sebeplerden dolayı takımla birlikte Konya’ya gitmedi. Gazeteci Emre Kaplan’ın aktardığı bilgilere göre Nijeryalı golcünün maç günü Konya’ya giderek takıma katılması bekleniyor. Osimhen, Süper Lig’de 8 golle gol krallığı yarışında zirveyi paylaşıyor.

GALATASARAY’DA EKSİKLER

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı’dan yararlanamayacak. Milli futbolcu, Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan arbedede gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor.

GALATASARAY LİGDE NE DURUMDA?

Galatasaray, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından ligde 22 puanla liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçının ardından 3 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde RAMS Park’ta Stuttgart’ı ağırlayacak.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı beIN Sports üzerinden izlenmesi öneriliyor.