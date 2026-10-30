Konyaspor Galatasaray MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?

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Konya spor – Galatasaray maçı bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın özeti ve golleri, maçın tamamlanmasının ardından Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un resmi dijital platformlarında izleyiciyle paylaşılacak. İşte Konya spor – Galatasaray maç özetini ve gollerini izleme yolları.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Konya spor – Galatasaray maçının özeti, karşılaşmanın sona ermesinin ardından beIN Sports’un resmi YouTube kanalında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak. Maçın geniş özeti ve önemli pozisyonları, beIN Sports’un dijital platformu TOD üzerinden de izlenebilecek. Maç özetinin, karşılaşmanın bitiminden kısa süre sonra yayına alınması bekleniyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇININ GOLLERİ NEREDE İZLENİR?

Karşılaşmada atılacak goller ve önemli pozisyonlar, maç sırasında ve sonrasında beIN Sports’un resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılacak. Gollerin yanı sıra maçın kritik anları, beIN Sports’un maç sonu yayınlarında ve spor programlarında da değerlendirilecek.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Maçın, devre arasıyla birlikte saat 21.50 civarında sona ermesi bekleniyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Maç şifreli yayınlanacağı için canlı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Mücadele, TOD üzerinden de abonelikle internetten izlenebilecek. Karşılaşmayı beIN Sports 1’de spiker Murat Yenersoy anlatacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yapacak, dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi olacak. VAR’da Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Alan Kijas, AVAR’da ise Davut Dakul Çelik görev yapacak.

GALATASARAY’DA SON DURUM

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı’dan cezası nedeniyle yararlanamayacak. Ailevi sebeplerle takımla birlikte Konya’ya gitmeyen Victor Osimhen’in ise maç günü kafileye katılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, ligde 22 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç sonrasında sosyal medyada “maç özeti izle” ve “golleri izle” başlığıyla paylaşılan bazı bağlantılar, izinsiz içerik sunan sitelere yönlendirebiliyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi riskler taşıyor. Maç özetinin ve gollerin yalnızca resmi yayıncı beIN Sports’un platformları üzerinden izlenmesi öneriliyor.