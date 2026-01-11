Konya okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Konya'da yarın okul yok mu (KONYA VALİLİĞİ)?

Konya'da 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Konya okullar tatil mi?", " Konya Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde aranırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

KONYA HAVA DURUMU

Konya Hava Durumu Raporu: Bozkırda Dondurucu Ayaz ve Kar Yağışı

İç Anadolu'nun geniş coğrafyasına sahip illerinden Konya, 12-16 Ocak 2025 tarihleri arasında karasal iklimin en sert yüzüyle karşı karşıya kalacak. Meteoroloji raporlarına göre, şehir genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça altına inecek ve beş gün boyunca dondurucu bir hava hakim olacak. 12 Ocak Pazartesi günü şehir genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklığın 2 derece, gece ise sıfırın altında 1 derece olması tahmin ediliyor. Yüzde 96 gibi oldukça yüksek bir nem oranı, kar yağışının miktarını artırarak ova genelinde beyaz bir örtü oluşturacaktır.

13 Ocak Salı gününden itibaren Konya'da dondurucu ayaz etkisini artıracak. Kar yağışının yerini dondurucu bir gökyüzüne bırakmasıyla birlikte gece saatlerinde sıcaklıkların eksi 10 derecelere kadar gerilemesi bekleniyor. Konya'nın geçmiş verileri, bu tarihlerde eksi 25 derecenin dahi altına inen ekstrem uç sıcaklıkların görülebildiğini kanıtlamaktadır. Bu durum, özellikle tarım arazileri ve su tesisatları için ciddi bir don riski anlamına gelmektedir. Seydişehir ve Akseki yolu üzerindeki Alacabel Geçidi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımın durma noktasına gelebileceği uyarısı yapılmaktadır.

14, 15 ve 16 Ocak tarihlerinde Konya genelinde dondurucu bir soğuk hakimiyetini sürdürecek. Yağışın kesilmesine rağmen yerdeki karın donarak buz kütlelerine dönüşeceği, araçların çalışmakta zorlanacağı ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanmanın (karabuz) yaşanacağı öngörülmektedir. Vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları, çıkanların ise kat kat ve termal korumalı kıyafetler tercih etmeleri tavsiye edilmektedir. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin, hayvan barınaklarındaki ısıyı korumaları ve don olayına karşı ekstra önlem almaları istenmektedir. Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları için tüm ilçelerde hazır kıta beklediği duyurulmuştur.

KONYA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.