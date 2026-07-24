Köfteci Yusuf'a evcil hayvan sokmak yasak mı? Köfteci Yusuf'un kapısında ne yazıyor, ne açıklama yapıldı?

Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı evcil hayvan bilgilendirme yazısı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşletmenin aldığı kararın ardından "Köfteci Yusuf'a evcil hayvan girişi yasak mı?", "Kapıya asılan uyarıda ne yazıyor?" ve "Köfteci Yusuf neden böyle bir karar aldı?" soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte işletmenin yaptığı açıklama ve gündem olan uygulamaya ilişkin tüm ayrıntılar...

KÖFTECİ YUSUF'A EVCİL HAYVAN SOKMAK YASAK MI?

Evet. Köfteci Yusuf, Türkiye genelindeki tüm şubelerinde evcil hayvanların restoranın kapalı alanlarına girişini yasakladığını duyurdu. İşletmelerine astığı bilgilendirme yazısında, kararın 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, hijyen ve gıda güvenliği gerekçesiyle alındığı belirtildi.

KÖFTECİ YUSUF'UN KAPISINDA NE YAZIYOR?

Dükkanlara asılan yazıda "Sevgili Misafirlerimiz; sizleri restoranımızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Evcil hayvanlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve onlara olan sevgiyi çok değerli buluyoruz. Ancak sağlığınız, konforunuz ve hijyen sunmak adına evcil hayvanların içeri alınmadığını bildirmekle yükümlülükteyiz. Bu karar, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun gereklilikleri doğrultusunda alınmıştır. Sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Anlayışınız için teşekkür eder, dostlarımızla açık alanlarda geçireceğiniz keyifli anlar dileriz" ifadeleri yer aldı.

BAKANLIK DURUMA EL ATIYOR

Öte yandan tartışmalar devam ederken bir kesim karara hijyenik gerekçelerle tam destek verirken, hayvanseverler ise duruma tepki göstererek restoran ve kafe gibi alanlarda bu kısıtlamanın esnetilmesi gerektiğini savunmuştu. Mevcut yasalara göre evcil hayvanların bu tarz işletmelere girip giremeyeceği kararı tamamen restoran sahiplerinin inisiyatifindeydi. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın devreye girmesiyle bu durum tamamen değişiyor.

HEM İÇ HEM DE DIŞ ALANLARA "TAM" KISITLAMA GELİYOR

Gıda güvenliği ile üretim hijyen standartlarını belirleyen yasalara eklenmesi planlanan yeni taslak çalışma, evcil hayvanların gıda satışı yapılan yerlere erişimine tamamen son vermeyi hedefliyor.

Bakanlığın yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunmayı planladığı taslak yasalaşırsa: