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Kocaeli'nde okullar tatil mi, 30 Kasım Pazartesi Kocaeli'nde okullar yok mu ve Kocaeli Valiliği son dakika duyuruları neler? Kocaeli hava durumu, Meteoroloji'nin fırtına uyarısı, okul tatili kararının nasıl verildiği ve tatil açıklamasının nereden duyurulacağı gibi tüm merak edilen detayları haberimizde derledik.

KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?

Şu ana kadar Kocaeli'nde 30 Kasım Pazartesi günü için alınmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 30 Kasım Pazartesi normal ders günü olarak yer alıyor. Bu nedenle valilik tarafından aksi yönde bir açıklama yapılmadığı sürece Kocaeli genelindeki okullarda eğitim öğretime normal şekilde devam edilecek.

Sarı kodlu uyarı, okulların tatil edileceği anlamına gelmiyor. Hava koşullarının seyrine bağlı olarak tatil kararı gece ya da sabah erken saatlerde de alınabiliyor. Bu nedenle velilerin ve öğrencilerin Kocaeli Valiliği ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

KOCAELİ VALİLİĞİ SON DAKİKA DUYURULARI

Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşullarının eğitim öğretimi aksatacak düzeye ulaşması halinde ilgili kurumlarla değerlendirme yaparak kararını kamuoyuyla paylaşıyor. Okul tatili kararları genellikle valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Kararın yalnızca belirli ilçeleri ya da yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki okulları kapsaması da mümkün.

29 Kasım Pazar akşamı itibarıyla Kocaeli Valiliği'nin 30 Kasım Pazartesi için yayımladığı bir tatil duyurusu bulunmuyor. Yeni bir açıklama yapılması halinde karar kısa sürede kamuoyuna duyurulacak.

KOCAELİ HAVA DURUMU

Hava durumu tahminlerine göre Kocaeli'nde hava yağmurlu olarak öne çıkıyor. Kentte gündüz sıcaklığın 12 derece, gece ise 11 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Yağışın gün içinde aralıklarla etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde 29 Kasım Pazar günü etkili olan yağış ve fırtına, 30 Kasım Pazartesi günü de yer yer sürecek. Meteoroloji verilerine göre bölgede yağışlı havanın etkisini koruması, Trakya'da ise yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli'nin 12 ilçesi için sarı kodlu kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Uyarı kapsamındaki ilçeler İzmit, Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası, Körfez, Derince, Başiskele, Gölcük, Karamürsel, Kartepe ve Kandıra oldu.

Uyarıya göre rüzgarın kuzey yönlerden saatte 70 ila 90 kilometre hızla esmesi, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın 1 Aralık Salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Meteoroloji, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Kocaeli, Meteoroloji'nin 29 Kasım'da 39 il için yayımladığı sarı kodlu uyarı listesinde de yer aldı.

OKULLAR HANGİ DURUMLARDA TATİL EDİLİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesi kararı, il genelinde valilikler tarafından veriliyor. Valilikler, Meteoroloji uyarıları, kar ve buzlanma durumu, sel ve su baskını riski, fırtına, ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve taşımalı eğitimin güvenli şekilde yapılıp yapılamayacağı gibi kriterleri değerlendirerek karar alıyor.

Yoğun kar yağışı, yolların ulaşıma kapanması, kuvvetli fırtına ya da sel tehlikesi gibi öğrencilerin güvenliğini tehdit eden durumlarda okullar bir veya birkaç günlüğüne tatil edilebiliyor. Bazı durumlarda tatil kararı yalnızca belirli ilçeler veya köy okulları için uygulanıyor.

TATİL KARARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kocaeli'nde okul tatili kararına ilişkin en doğru bilgi, Kocaeli Valiliği'nin resmi açıklamalarından öğrenilebiliyor. Valiliğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının yanı sıra Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyuruları da takip edilebilir. Okul idareleri de karar açıklandığında velileri bilgilendiriyor.

Sosyal medyada zaman zaman resmi olmayan tatil iddiaları yayılabiliyor. Velilerin ve öğrencilerin yalnızca resmi kurumların açıklamalarına itibar etmesi gerekiyor.

VELİ VE ÖĞRENCİLERE UYARILAR

Kuvvetli rüzgar ve yağışın etkili olduğu günlerde Kocaeli'nde öğrencilerin okula gidiş ve dönüşlerinde dikkatli olması büyük önem taşıyor. Ağaç altlarından, eski binaların çevresinden ve reklam panolarından uzak durulması, su birikintileri ve kaygan zeminlere karşı tedbirli olunması gerekiyor. Velilerin çocuklarını hava koşullarına uygun kıyafetlerle okula göndermesi öneriliyor.

Sürücülerin de okul bölgelerinde hızlarını düşürmesi, yağış nedeniyle azalan görüş mesafesine karşı takip mesafesini artırması tavsiye ediliyor.

30 KASIM PAZARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

29 Kasım Pazar akşamı itibarıyla Türkiye genelinde 30 Kasım Pazartesi için okulların tatil edildiğine dair doğrulanmış bir karar bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ülke geneline yönelik bir tatil açıklaması yapılmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir valiliklerinden de tatil kararı açıklanmadı. İl bazında alınacak kararlar ilgili valilikler tarafından ayrı ayrı duyurulacak.