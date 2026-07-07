Kocaeli yangın SON DAKİKA! Kocaeli'de hangi fabrikada, neden yangın çıktı?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan fabrika yangını, öğle saatlerinden itibaren bölgede geniş çaplı müdahaleyi beraberinde getirdi. Ambalaj üretimi yapılan tesiste henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı. Peki, Kocaeli'de hangi fabrikada yangın çıktı? Detaylar...

KOCAELİ YANGIN SON DAKİKA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi yönlendirildi. Edinilen bilgilere göre yangın, Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan ambalaj fabrikasında saat 12.00 sıralarında başladı.

Yangının fark edilmesinin ardından fabrikada bulunan işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri ise olası bir olumsuz duruma karşı bölgede hazır bekletiliyor.

Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yetkililerden yangının tamamen söndürüldüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

KOCAELİ'DE HANGİ FABRİKADA YANGIN ÇIKTI?

Yangın, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında meydana geldi.

İlk belirlemelere göre yangın, saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Olayın ardından fabrikada bulunan çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. AFAD ekipleri de koordinasyon amacıyla bölgede görev yapıyor.

Yangının çıkış nedeni ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Olayla ilgili inceleme ve söndürme çalışmaları ekipler tarafından devam ediyor. Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar doğrultusunda gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.