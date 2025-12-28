Kocaeli okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Kocaeli'de okul yok mu (KAR TATİLİ – KOCAELİ VALİLİĞİ)?

Kocaeli ve çevresinde etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları, 29 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusundaki belirsizliği daha da artırdı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilmesi, gözleri Kocaeli Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevirdi. Bu nedenle "Kocaeli okullar tatil mi?" ve "Yarın Kocaeli'de okul yok mu?" soruları kamuoyunun gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor.

METEOROLOJİDEN ARKA ARKAYA UYARILAR

Meteoroloji uzmanlarının son hava tahminlerine göre, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışlarının etkisini artırması bekleniyor. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinden giriş yapacağı belirtilen kar yağışlarının, gün ilerledikçe daha da kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçeleri, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta şiddette kar yağışı öngörülürken; Mardin, Şırnak ve Hakkari'de yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yetkililer; buzlanma, don olayları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve yüksek kesimlerde çığ riski konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

METEOROLOJİ KOCAELİ İÇİN NE SÖYLEDİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre Kocaeli genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanması bekleniyor. Kent merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur ihtimali bulunurken, yüksek rakımlı bölgelerde zaman zaman kar yağışı görülebileceği belirtiliyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskinin artacağına dikkat çekilirken, sürücüler başta olmak üzere vatandaşların ulaşımda tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?

29 Aralık 2025 Pazartesi günü için Kocaeli'de eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil. Hava koşullarının seyrine göre alınabilecek olası kararlar için öğrenciler ve veliler, Kocaeli Valiliği'nden gelecek duyuruları yakından takip etmeyi sürdürüyor.