Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanırken, gözler 12 Nisan 2026'da RAMS Park’ta oynanacak olan Galatasaray - Kocaelispor rövanş mücadelesine çevrildi. İlk yarıda Kocaeli deplasmanında sahadan 1-0 yenik ayrılan sarı-kırmızılılar, kendi evinde bu kez hata yapmak istemiyor. Taraftarların "Kocaeli Galatasaray maçında ne olmuştu?" sorgusuyla ilk randevudaki eksikleri ve hataları analiz ettiği şu günlerde, Okan Buruk’un öğrencileri intikam peşinde.

KOCAELİ GALATASARAY MAÇINDA NE OLMUŞTU?

9 Kasım 2025 tarihinde oynanan müsabakada, ligin mutlak favorisi olarak sahaya çıkan Galatasaray, beklemediği bir dirençle karşılaştı. Kocaelispor, disiplinli savunması ve hızlı hücumlarıyla sarı-kırmızılı ekibi adeta kilitledi. Maçın tek golü, mücadelenin ikinci yarısında gelmiş ve Körfez ekibi sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışındaki dengeleri tamamen değiştirmişti.

TARTIŞMALI POZİSYONLAR VE VAR KARARLARI GÜNDEME OTURDU

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Kocaelispor - Galatasaray maçında çalınan düdükleri yorumladılar.

Deniz Çoban: Osimhen'in burada gereksiz yere sinirlendiğini düşünüyorum. İkili mücadele esnasında ayağıyla da temas ediyor. Sonrasında rakibi yüzünden itiyor. Çok net bir sarı kart. Kocaelispor'lu oyuncunun bir faulü de yok.

Bahattin Duran: Hem ayak hem elle yapılan müdahaleler var ikisi de faul eliyle yaptığı hareket çok net sarı kart. Hakem Çağdaş Altay doğru bir karar vermiş.

Bülent Yıldırım: Öfke kontrolü konusunda ekip yardımcı olmalı. Rakibin yüzünü eliyle itmeniz net bir sarı kart.

GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım : Karambolde Osimhen adımını sağa doğru atıyor ve ayağı oyuncuya takılıyor. Ben Osimhen'e takıldığı için devam kararı doğru diyorum.

Bahattin Duran: Bu pozisyon bence hakem şansı. Kocaelispor oyuncusu çok riskli hareket yapıyor eliyle belinden sarılmış. Biz burada incelediğimizde görüyoruz Osimhen'in ayağına takıldığını, öyle bir şey olmayabilirdi. Eğer sadece hakem bizim açımızdan görseydi o sarılmayı belki penaltı verecekti. Ben karara saygı duyuyorum ancak şartlı kabul ediyorum. Çünkü Kocaelispor oyuncusunun hareketi çok riskli. Penaltı verseydi de doğru diyecektim.

Deniz Çoban: Hakem bu sarılmayı görüp penaltı verebilirdi. Hakemin takdiri olurdu. O sarılmanın etkili olduğunu düşünmüş olabilirdi. Eli orada henüz ihlal gerçekleşmemiş, Galatasaraylı oyuncu takılıp düşünce diğer oyuncu takılıp üzerine düşüyor. Hakemin takdirinde diyeceğim ama hakem o kargaşada bunu gördüğünü düşünmüyorum. Devam kararına saygı duyuyorum.

BARIŞ ALPER'İN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA PENALTI VAR MI?

Bülent Yıldırım: İkili mücadele ve bunun ardından bir şarjla bir temasla düşme gerçekleşiyor bir ihlal söz konusu değil. Hakemin kale vuruşu kararı doğru.

Bahattin Duran: Bir ihlal yok ikili mücadelede, sonrasında Barış Alper kendisini atmış. 12 haftada en çok eleştirdiğim konulardan biri oyuncuların bu atlamalarına hakemlerin kayıtsız kalması.

Deniz Çoban: Bir temas var ama ihlali gerektirmez bence. Hakemin devam kararı doğru.

GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

Bülent Yıldırım : Kocaelisporlu oyuncunun bacaklarının arasından geçiyor top. Pozisyon ofsayt. Eğer Sara'yı oradan kaldırsak hem kaleci hem oradaki oyuncunun topa olan pozisyonu farklı olabilirdi. Bu yüzden ofsayt. Baştan sona doğru.

Deniz Çoban: Kaleci üzerinden pozisyonu konuşmak yanlış. Sara ile 14 numara arasında olan mücadele önemli. Orada birisi var savunma oyuncusu orada ikili mücadeleye girmiş. Orada topu kurtarma ihtimalini %1'de olsa hücum oyuncusu bunu etkiliyor. İptal kararı doğru.

Bahattin Duran: Son adam 2 numaralı oyuncu. Sara burada iki oyuncuya da net etkisi var net ofsayt. İzletme yöntemi doğru pozisyon net ofsayt. İptal doğru.

RÖVANŞ MAÇI ÖNCESİ GERGİNLİK SÜRÜYOR

Kocaeli’deki bu 1-0’lık tarihi galibiyetin ardından, ligin ikinci yarısındaki rövanş maçı (12 Nisan 2026) için bekleyiş başladı. RAMS Park’ta oynanacak bu kritik randevu öncesinde, her iki kulüp de sosyal medya üzerinden "Kocaeli’deki adaletsizlik" ve "Körfez’in dik duruşu" temalı paylaşımlarla tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor.

Bu pazar günü oynanacak dev karşılaşma, Galatasaray için bir "rövanş" niteliği taşırken, Kocaelispor için Süper Lig’deki kalıcılığını ve gücünü bir kez daha kanıtlama sahnesi olacak.

"NASIL MUAMELE GÖRDÜYSEK ÖYLE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Ligin ilk yarısında Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan ve Kocaelispor'un 1-0 kazandığı maçın ardından yaşanan saha dışı olayları unutmadıklarını belirten Eray Yazgan, Rams Park'taki yaklaşımın da bu doğrultuda şekilleneceğini belirtti. HT Spor'a konuşan Yazgan, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Dolayısıyla Kocaelispor deplasmanında taraftarımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve idarecilerimiz nasıl muamele gördüyse, bizden de benzer bir karşılık göreceklerdir. Bu durum sadece Kocaelispor için değil, rekabet halinde olduğumuz tüm kulüpler için geçerlidir."